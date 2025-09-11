Γκύζη: Ο υπάλληλος καθαριότητας περιγράφει τη στιγμή που ο 59χρονος πυροβόλησε – «Η σφαίρα πέρασε δίπλα από το αυτί μου»

«Άκουσα τη σφαίρα να περνάει από το αυτί μου», λέει στο newsit.gr o υπάλληλος καθαριότητας που πυροβολήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (08.09.2025) από έναν 59χρονο άνδρα, ενώ εργάζονταν στην περιοχή του Γκύζη.

Από θαύμα η σφαίρα δεν βρήκε κάποιο σημείο του σώματος του, αναφέρει ο υπάλληλος καθαριότητας του δήμου Αθηναίων, ο οποίος ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει τις εφιαλτικές στιγμές που βίωσε στο Γκύζη. Η αντίστροφη μέτρηση για το θρίλερ που διαδραματίστηκε στο κέντρο της Αθήνας ξεκίνησε στις έξι παρά τέταρτο το απόγευμα, εκείνη τη στιγμή ο 59χρονος πλησίασε για πρώτη φορά και με απειλητικές διαθέσεις τον εργαζόμενο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάναμε το δρομολόγιο αποκομιδής που κάνουμε σε καθημερινή βάση. Τον συγκεκριμένο άνθρωπο δεν τον είχα ξαναδεί. Όπως καθαρίζαμε ήρθε από τα αριστερά του απορριμματοφόρου, χωρίς να τον καταλάβω αρχικά. Κατέβηκε από το μηχανάκι και είπε να κάνουμε γρήγορες κινήσεις κι ότι το όχημα έκανε πολύ θόρυβο», είπε συγκεκριμένα.

«Εγώ του είπα ότι κάνω τη δουλειά μου και τότε αυτός μου απάντησε ότι “καλά σε έχω σταμπάρει, σε λίγο θα σε πιω σαν τσαγάκι”. Στην συνέχεια ανέβηκε στο μηχανάκι του και έφυγε. Μετά από ένα λεπτό ήρθε με το όπλο, από ότι καταλάβαμε δεν το είχε πάνω του αρχικά».

Στην συνέχεια ο 61χρονος εργαζόμενος περιγράφει τις στιγμές τρόμου που βίωσε όταν σε έξαλλη κατάσταση ο 59χρονος άνδρας σήκωσε το περίστροφο και το έστρεψε εναντίον του. Η στιγμή μάλιστα που οπλίζει στη μέση του δρόμου, καταγράφηκε και σε βίντεο ντοκουμέντο που έβγαλε στο «φως» το newsit.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

«Όπως δούλευα ακούω πίσω μου και στα λίγα μέτρα να με σημαδεύει με το όπλο στο κεφάλι. Από το θόρυβο που άκουσα κατάλαβα ότι το όπλο μπλόκαρε. Πάτησε και πάλι τη σκανδάλη και τότε η σφαίρα έφυγε. Κατά τύχη απέφυγα τη σφαίρα. Έκανα ασυναίσθητα αριστερά κι άκουσα τη σφαίρα να περνάει από το δεξί αφτί μου».

«Αν δεν είχε μπλοκάρει το όπλο δεν θα τον είχα δει. Όσο με πλησίαζε παραμίλαγε “τώρα θα δεις τι θα πάθεις, να δεις με ποιον έχεις μπλέξει”. Αμέσως μετά φωνάξαμε να καλέσουν την αστυνομία αλλά αυτός πήρε το μηχανάκι και την κοπάνησε, από το σημείο μένει στα 10 μέτρα».

Οι 59χρονος που συνελήφθη από τους αστυνομικούς τους ανέφερε ότι πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο, ωστόσο από τις έρευνες εντοπίστηκε ένα περίστροφο με τέσσερα φυσίγγια, ενώ παράλληλα αποδείχτηκε ότι είχε πετάξει μια μαύρη σακούλα στο διπλανό μπαλκόνι του διαμερίσματος από αυτό που μένει στο Γκύζη. Μέσα σε αυτή υπήρχαν ένα πιστόλι, τρία μαχαίρια, 2 σιδηρογροθιές, 14 φυσίγγια και 2 κουκούλες full face.