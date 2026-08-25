Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη: Τα τελευταία μαρτυρικά δευτερόλεπτα της 45χρονης και η κίνηση της να αποφύγει τη σφαίρα

Το παζλ της σοκαριστικής γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη προσπαθούν να κολλήσουν οι αρχές προσπαθώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες στιγμές πριν ο 48χρονος σκοτώσει την 45χρονη αλλά και να εντοπίσουν το κίνητρο που τον οδήγησε στην πράξη αυτή.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν στα χέρια τους και εξετάζουν καρέ-καρέ το υλικό από την κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κυδωνιών στη Νέα Σμύρνη όπου έγινε η γυναικοκτονία. Στο βίντεο έχουν καταγραφεί τα τελευταία μαρτυρικά δευτερόλεπτα της 45χρονης και ο φρικτός τρόπος που άφησε την τελευταία της πνοή.

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Για περίπου πέντε λεπτά ο 48χρονος την περίμενε έξω από την πολυκατοικία ξέροντας πολύ καλά πότε θα βγει. Όταν η 45χρονη πέρασε την έξοδο της πολυκατοικίας ο άνδρας την πλησίασε. Οι δύο τους μπήκαν μαζί στην είσοδο, όπου μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εκτυλίχθηκε το φρικτό σκηνικό της δολοφονίας και στη συνέχεια της αυτοχειρίας.

Στο βίντεο που είδαν οι αστυνομικοί ο 48χρονος κλωτσάει δύο φορές τη γυναίκα. Η μία τη βρήκε στο πηγούνι, έχασε την ισορροπία της και αναγκάστηκε να γονατίσει. Τότε ο δράστης έβγαλε το περίστροφο και την πυροβόλησε.

Η άτυχη γυναίκα μόλις τον είδε με το όπλο κουνήθηκε αστραπιαία με συνέπεια η πρώτη βολή να μην την πετύχει. Η σφαίρα καρφώθηκε πάνω στην τζαμαρία της πολυκατοικίας. Η 45χρονη φαίνεται πως έκανε ενστικτωδώς μια κίνηση με τα χέρια της. Η δεύτερη όμως βολή ήταν μοιραία, καθώς η γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι.

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Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη ανασύνθεση της επίθεσης, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η βολίδα εντοπίστηκε στα οστά του κρανίου με φορά από πάνω προς τα κάτω.

Αμέσως μετά τη δολοφονία, ο 48χρονος έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και έβαλε τέλος στη ζωή του. Οι αρχές μέσα από τις καταθέσεις προσπαθούν να βρουν το κίνητρο της δολοφονίας. Γι’ αυτό τον λόγο συγκεντρώνουν καταθέσεις από συγγενικά πρόσωπα τόσο του θύματος όσο και του δράστη, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τη σχέση των δύο ανθρώπων και όσα είχαν προηγηθεί.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η αδελφή της 45χρονης φέρεται να είχε ενημερωθεί από την ίδια ότι διατηρούσε σχέση με έναν άνδρα χωρίς όμως να ξέρει την ταυτότητά του.

Η 45χρονη είχε πει στην αδερφή της ότι θέλει να τερματίσει τη σχέση με αυτό τον άνδρα γιατί ήταν ιδιαίτερα ζηλιάρης και πιεστικός. Μάλιστα, φέρεται να είχε φτάσει ακόμη και στο σημείο να την απειλεί.

Τα στοιχεία αυτά εξετάζονται από τις αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η συγκεκριμένη σχέση συνδέεται άμεσα με το έγκλημα.