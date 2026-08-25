Ιός του Δυτικού Νείλου: 8 στους 10 που νοσούν δεν εκδηλώνουν συμπτώματα – Μεγάλη η έξαρση ως το τέλος Αυγούστου

Κορυφώνεται στα τέλη Αυγούστου η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου, πολλά αναμένονται, όμως, τα κρούσματα και μέσα στον Σεπτέμβριο.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο καθηγητής Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΔΥ, Δημήτρης Παρασκευής, διευκρίνισε ότι οι άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι περισσότεροι από όσους εμφανίζονται επίσημα ως κρούσματα, καθώς η πλειονότητα των λοιμώξεων δεν προκαλεί συμπτώματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από τα άτομα τα οποία μολύνονται, περίπου το 20% εμφανίζει ήπια συμπτώματα και λιγότερο από το 1% εμφανίζει πολύ σοβαρά συμπτώματα», σημείωσε ο καθηγητής.

Αυτό σημαίνει ότι περίπου οκτώ στους δέκα ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με τον ιό δεν εκδηλώνουν συμπτώματα και ενδέχεται να μην αντιληφθούν ποτέ ότι μολύνθηκαν.

«Φέτος παρατηρείται αυξημένος αριθμός κρουσμάτων, παρόμοιος με το 2018. Έχουμε αυξημένη δραστηριότητα του φορέα και αυξημένο αριθμό περιστατικών σε σχέση με τα προηγούμενα έτη», ήταν τα λόγια του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποστήριξε ότι η κορύφωση της κυκλοφορίας του ιού καταγράφεται συνήθως προς τα τέλη Αυγούστου. «Ο Σεπτέμβριος δεν είναι ένας μήνας που δεν έχουμε κρούσματα. Συνεχίζεται η δραστηριότητα, συνεχίζεται η κυκλοφορία του ιού, με μικρότερο αριθμό κρουσμάτων, αλλά παραμένει σημαντικός», υπογράμμισε.

Σε ερώτηση για το εάν η φετινή έξαρση μπορεί να επαναλαμβάνεται τα επόμενα χρόνια, ανέφερε ότι κατά το παρελθόν παρατηρούνταν αυξημένη δραστηριότητα του ιού σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια αν αυτό θα συμβαίνει πλέον κάθε χρόνο.

Μερικές από τις αιτίες που έχουν δώσει τον αυξημένο αριθμό μολύνσεων είναι η κλιματική αλλαγή και οι υψηλότερες θερμοκρασίες κατά τη χειμερινή περίοδο, ωστόσο χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να διαπιστωθεί αν η φετινή εικόνα θα αποτελέσει μόνιμη τάση.

Υπενθύμισε ότι εφαρμόζεται Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ και τις αρμόδιες αρχές.

Όσον αφορά στα ήπια συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, μυϊκούς πόνους και αίσθημα κόπωσης, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να παρουσιαστεί και εξάνθημα.

Περισσότερο ανησυχητικά θεωρούνται τα συμπτώματα που σχετίζονται με προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, όπως ο έντονος πονοκέφαλος, η δυσκαμψία στον αυχένα, η διαταραχή ή ακόμη και η απώλεια συνείδησης, καθώς και άλλες νευρολογικές εκδηλώσεις.

Ο καθηγητής τόνισε πως η εξέλιξη της νόσου δεν είναι πάντα δυνατό να προβλεφθεί από τα πρώτα στάδια. Για τον λόγο αυτό, οι πολίτες, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, θα πρέπει να απευθύνονται σε γιατρό ακόμη και όταν τα αρχικά συμπτώματα εμφανίζονται ήπια.

«Δεν είναι σαφές εξαρχής ποια θα είναι η εξέλιξη της κλινικής εικόνας. Ακριβώς γι’ αυτό συστήνουμε, ακόμη και με την εμφάνιση ήπιων συμπτωμάτων, την αναζήτηση ιατρικής συμβουλής», ανέφερε.

Επισήμανε πάντως ότι υπάρχουν διαγνωστικές εξετάσεις για τον ιό του Δυτικού Νείλου, τις οποίες μπορεί να συστήσει ο θεράπων ιατρός, εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ανοσοκαταστολή και όσοι πάσχουν από χρόνια νοσήματα, καθώς αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

Μίλησε επίσης και για την ανάγκη προστασίας από τα κουνούπια προκειμένου να πέσει η κυκλοφορία του ιού. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη προστασίας από τα κουνούπια, συστήνοντας τη χρήση εντομοαπωθητικών, κατάλληλων ρούχων που καλύπτουν το σώμα και σήτας σε πόρτες και παράθυρα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι οι πολίτες πρέπει να ελέγχουν μπαλκόνια, αυλές και κήπους για στάσιμα νερά, καθώς αποτελούν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών.

«Να μην υπάρχουν στάσιμα νερά, τα οποία αποτελούν εστίες προσέλκυσης κουνουπιών», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι ακόμη και μικρές ποσότητες νερού σε πιατάκια γλαστρών ή άλλα δοχεία μπορούν να ευνοήσουν την αύξηση του πληθυσμού τους.