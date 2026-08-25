Θεσσαλονίκη: 35χρονη καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον εν διαστάσει σύζυγό της

Ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας εκτυλίχθηκε στη Θεσσαλονίκη με 35χρονη να καταγγέλει ότι έπεσε θύμα βιασμού απο τον 44χρονο εν διαστάσει σύζυγό της.

Σύμφωνα με την καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας της 35χρονης, με καταγωγή από τη Γεωργία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, όταν βρισκόταν μαζί με τον 44χρονο στο διαμέρισμα.

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Όπως ανέφερε η ίδια, ο άντρας την εξανάγκασε, με τη χρήση βίας, σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της, ενώ φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο και να της απαγόρευσε να φύγει από το διαμέρισμα.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κατάφερε να φύγει από το διαμέρισμα και απευθύνθηκε στην Αστυνομία, όπου προχώρησε στην καταγγελία.

Υπό αυτές τις συνθήκες, ο 44χρονος Έλληνας συνελήφθη ένα 24ωρο αργότερα από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας. Η εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία αφορά τα αδικήματα του βιασμού και της ενδοοικογενειακής βίας, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.