Ελλάδα

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε στην Πάτρα τρένο με 21 επιβάτες – Καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού

Τα δρομολόγια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Άγιος Ανδρέας - Καμίνια - Άγιος Ανδρέας θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας
Συρμός του Προαστιακού στην Πάτρα
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Δήμητρα Κούτρα

Ακινητοποιήθηκε στις 18:26 της Παρασκευής (09.01.2026) η αμαξοστοιχία 13353, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Αγ. Ανδρέας, κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 21 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα.

Λόγω του συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Άγιος Ανδρέας θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

«Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση», αναφέρει η εταιρεία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
123
119
71
69
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πάτρα: Έκτος άνδρας παραδόθηκε για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό μαγαζί
Προσωρινά κρατούμενος έχει κριθεί, με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ένας 26χρονος μετά την απολογία του, ενώ τρεις ακόμη άνδρες ηλικίας 39, 36 και 29 ετών αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους
30χρονος
«Υπάρχουν κι άλλοι δράστες, κάποιοι φοβούνται» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του 17χρονου που δολοφονήθηκε στις Σέρρες
«Οι υποψίες μας είναι ότι δεν είναι ένας ο δράστης, υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που διαφεύγουν, είναι αδύνατον να καταφερθούν αυτά τα χτυπήματα από ένα άτομο» τονίζει ο δικηγόρος Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος
Σέρρες
Newsit logo
Newsit logo