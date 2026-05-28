Ελλάδα

Η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο στέφθηκε Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο σκάκι – «Το αγαπημένο μου πιόνι είναι η βασίλισσα»

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Σοφία ακολουθεί καθημερινά απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων διάρκειας δύο έως τριών ωρών
Σκάκι
Η 7χρονη σκακίστρια Σοφία Καλισκάμη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μόλις 7 ετών και ήδη στην κορυφή της Ευρώπης βρίσκεται η Σοφία Καλισκάμη από τον Πόρο, η οποία κατέκτησε τον τίτλο της Πρωταθλήτριας Ευρώπης στο Ευρωπαϊκό Σχολικό Πρωτάθλημα Σκάκι, εντυπωσιάζοντας με το ταλέντο και την ωριμότητά της.

Η μικρή σκακίστρια από τον Πόρο μίλησε στον ΑΝΤ1 για την αγάπη της για το σκάκι και τη μεγάλη επιτυχία της, αποκαλύπτοντας πως η σχέση της με το παιχνίδι ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία.

«Στην αρχή απλά είδα μια σκακιέρα και δεν ήξερα τι είναι αυτό. Όταν ήμουν δύο χρονών, η μαμά μου μού εξήγησε τι ήταν και άρχισα να μαθαίνω σκάκι», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι το αγαπημένο της πιόνι είναι η βασίλισσα.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Σοφία ακολουθεί καθημερινά απαιτητικό πρόγραμμα προπονήσεων διάρκειας δύο έως τριών ωρών, συνδυάζοντας το σκάκι με τις σχολικές της υποχρεώσεις.

Η μητέρα της, Ναταλία Μίσκο, τονίζει πως το σημαντικότερο μάθημα που προσφέρει το σκάκι στα παιδιά δεν είναι μόνο η νίκη, αλλά και η διαχείριση της ήττας.

«Το πιο σημαντικό στο σκάκι, ειδικά στην αρχή, είναι να μάθουν τα παιδιά όχι μόνο να κερδίζουν, αλλά και να χάνουν και να διαχειρίζονται την ήττα», ανέφερε.

Ο προπονητής της, Παντελής Λυκουριώτης, θυμάται την πρώτη φορά που την είδε σε τουρνουά στο Ναύπλιο και ξεχώρισε αμέσως το ταλέντο της.

«Ξεχώρισε για την ευγένεια, την ωριμότητα και τη συγκέντρωσή της. Είναι ένα πολύ ώριμο παιδί για την ηλικία του και έχει μεγάλη κλίση στο σκάκι», δήλωσε.

Μετά την ευρωπαϊκή διάκριση, το βλέμμα της μικρής πρωταθλήτριας είναι πλέον στραμμένο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί τον επόμενο μήνα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
139
118
83
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Τρικυμία» στο Αιγαίο: Τα νησιά μετατρέπονται σε «αστακούς» και εξοργίζουν την Τουρκία
Το μήνυμα της Αθήνας είναι σαφές, τα νησιά όχι μόνο δεν αποστρατιωτικοποιούνται, αλλά εξοπλίζονται με συστήματα τα οποία αυξάνουν κατακόρυφα την αποτρεπτική ισχύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
Πολεμικό Ναυτικό
Newsit logo
Newsit logo