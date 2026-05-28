Χειροπέδες σε συμμορία που είχε πλημμυρήσει τη Μύκονο με «μαϊμού» Prada, Gucci και Louis Vuitton

Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο απομιμητικών προϊόντων κατάφεραν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, «ξεσκεπάζοντας» κύκλωμα που διακινούσε χιλιάδες «μαϊμού» επώνυμα είδη πολυτελείας σε τουρίστες του νησιού.

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας στη Μύκονο, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη παρακολούθηση, συνελήφθησαν τέσσερις υπήκοοι Σενεγάλης, οι οποίοι φέρονται να είχαν οργανώσει δίκτυο διακίνησης «μαιμού» προϊόντων.

Σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιούσαν μισθωμένες κατοικίες ως χώρους αποθήκευσης, όπου διατηρούσαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων-απομιμήσεων γνωστών οίκων μόδας.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι καθημερινά φόρτωναν τα προϊόντα σε οχήματα και κινούνταν σε κοσμικές παραλίες και πολυσύχναστα τουριστικά σημεία της Μυκόνου, προσεγγίζοντας κυρίως ξένους επισκέπτες.

Παρουσιάζοντας τα είδη ως αυθεντικά προϊόντα πολυτελών brands, κατάφερναν – σύμφωνα με τις αρχές – να εξαπατούν τουρίστες, οι οποίοι πλήρωναν σημαντικά ποσά πιστεύοντας ότι αγοράζουν γνήσια προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές.

Η δράση του κυκλώματος φέρεται να είχε προκαλέσει προβληματισμό ακόμη και σε επίσημα καταστήματα πολυτελών οίκων που δραστηριοποιούνται στο νησί, καθώς αρκετοί επισκέπτες στρέφονταν στις απομιμήσεις θεωρώντας ότι πρόκειται για «ευκαιρίες» αγοράς αυθεντικών ειδών.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, οι αρχές κατέσχεσαν συνολικά 1.739 απομιμητικά προϊόντα, μεταξύ των οποίων τσάντες, πορτοφόλια, καπέλα, φουλάρια και ταξιδιωτικά σακίδια που έφεραν λογότυπα γνωστών οίκων μόδας, όπως Prada, Gucci, Louis Vuitton, Dior, Chanel, Hermès, Fendi και Burberry.

Παράλληλα, κατασχέθηκε χρηματικό ποσό ύψους 770 ευρώ, το οποίο εκτιμάται ότι προερχόταν από παράνομες πωλήσεις.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις, ενώ οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.