Ελλάδα

Αρκαδία: Σφοδρή χαλαζόπτωση «έντυσε» στα λευκά τα Τρόπαια Γορτυνίας – Ζημιές σε καλλιέργειες

Μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι του χωριού καλύφθηκαν από πυκνό στρώμα χαλαζιού
Χαλάζι
Χαλαζόπτωση στην Αρκαδία
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το απόγευμα της Πέμπτης (28/05/2026) τα Τρόπαια Γορτυνίας στην Αρκαδία, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή και έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους αγρότες.

Η χαλαζόπτωση στην Αρκαδία εκδηλώθηκε ξαφνικά και με ιδιαίτερη ένταση, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι του χωριού να καλυφθούν από πυκνό στρώμα χαλαζιού, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν χειμωνιάτικο τοπίο.

Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας αιφνιδίασε τους κατοίκους, ενώ αρκετοί κατέγραψαν εικόνες και βίντεο από τη στιγμή της χαλαζόπτωσης, τα οποία αναρτήθηκαν στα social media.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, κυρίως σε χωράφια με κηπευτικά, ενώ υπάρχουν αναφορές και για καταστροφές σε άλλες παραγωγές.

Οι αγρότες εκφράζουν φόβους για σημαντικές απώλειες στην παραγωγή, καθώς το χαλάζι έπληξε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
139
118
83
83
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Τρικυμία» στο Αιγαίο: Τα νησιά μετατρέπονται σε «αστακούς» και εξοργίζουν την Τουρκία
Το μήνυμα της Αθήνας είναι σαφές, τα νησιά όχι μόνο δεν αποστρατιωτικοποιούνται, αλλά εξοπλίζονται με συστήματα τα οποία αυξάνουν κατακόρυφα την αποτρεπτική ισχύ των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
Πολεμικό Ναυτικό
Newsit logo
Newsit logo