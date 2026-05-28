Αρκαδία: Σφοδρή χαλαζόπτωση «έντυσε» στα λευκά τα Τρόπαια Γορτυνίας – Ζημιές σε καλλιέργειες

Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε το απόγευμα της Πέμπτης (28/05/2026) τα Τρόπαια Γορτυνίας στην Αρκαδία, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή και έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους αγρότες.

Η χαλαζόπτωση στην Αρκαδία εκδηλώθηκε ξαφνικά και με ιδιαίτερη ένταση, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγα λεπτά οι δρόμοι του χωριού να καλυφθούν από πυκνό στρώμα χαλαζιού, δημιουργώντας εικόνες που θύμιζαν χειμωνιάτικο τοπίο.

Η σφοδρότητα της κακοκαιρίας αιφνιδίασε τους κατοίκους, ενώ αρκετοί κατέγραψαν εικόνες και βίντεο από τη στιγμή της χαλαζόπτωσης, τα οποία αναρτήθηκαν στα social media.

Massive hailstorm in Tropaia, Arcadia in Greece today…



George Karampatsos pic.twitter.com/3em8tOKnAF — Volcaholic (@volcaholic1) May 28, 2026

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η έντονη χαλαζόπτωση προκάλεσε ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, κυρίως σε χωράφια με κηπευτικά, ενώ υπάρχουν αναφορές και για καταστροφές σε άλλες παραγωγές.

Οι αγρότες εκφράζουν φόβους για σημαντικές απώλειες στην παραγωγή, καθώς το χαλάζι έπληξε καλλιέργειες που βρίσκονταν σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης.