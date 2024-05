Η Άγκυρα διαφημίζει την εβδομάδα τουρκικής κουζίνας στην Αθήνα με γεύσεις «Turkaegean»

Αφιερωμένη στα… Turkaegean φαγητά ήταν η φετινή εβδομάδα τουρκικής κουζίνας που έγινε από τις 21 έως τις 27 Μαΐου και στο πλαίσιό της, έγινε και εκδήλωση στην πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα, όπου οι καλεσμένοι γεύτηκαν τις… Turkaegean γεύσεις.

Ο τουρκικός οργανισμός τουρισμού, διαφήμιζε με βίντεο την εβδομάδα τουρκικής κουζίνας με σχετικό βίντεο, αναφέροντας χαρακτηριστικά για τα φαγητά:

«Βουτήξτε στην Εβδομάδα Τουρκικής Κουζίνας… Γιορτάστε τις Turkaegean λιχουδιές, με επίκεντρο τα φρέσκα λαχανικά… »

Dive into Turkish Cuisine Week from May 21st to 27th, 2024! Celebrate Turkaegean delicacies, where fresh vegetables and sustainable foods take centre stage. Taste the flavours of the farm-to-table tradition, all while soaking up the sun, sea, and sand. #TurkishCuisineWeek pic.twitter.com/JyYif60U4E