Ελλάδα

Η Άνω Γλυφάδα παραμένει βυθισμένη στη λάσπη 2 ημέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας

Συνεργεία του δήμου επιχειρούν όλη ημέρα για την αποκατάσταση των ζημιών - Δείτε βίντεο
Άνω Γλυφάδα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

Δύο ημέρες μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας και η Άνω Γλυφάδα δεν έχει συνέλθει από τις καταστροφές που προκάλεσαν τα ορμητικά νερά, που έσυραν ό,τι βρήκαν στον διάβα τους.

Αν και η κατάσταση φαίνεται πως είναι καλύτερη, καθώς τα συνεργεία δουλεύουν όλη την ημέρα στις γειτονιές της Άνω Γλυφάδας, δρόμοι, σπίτια και αυτοκίνητα συνεχίζουν να είναι βυθισμένα στις λάσπες. Πέτρες και μπάζα έχουν κατακλύσει τους δρόμους ενώ υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τα οχήματά τους από πέτρες, λάσπες και αντικείμενα, καθώς και τις εισόδους των σπιτιών τους.

Άλλοι με φτυάρια, άλλοι με πιο πρόχειρα μέσα προσπαθούν να επαναφέρουν τον δρόμο στην πρότερη κατάσταση. Ταυτόχρονα, συνεργεία καθαρίζουν πεζοδρόμια και άλλα κοινόχρηστα σημεία.

Οι ζημιές ανυπολόγιστες. Ο δήμος της Γλυφάδας αλλά και της Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να ξεκινήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις.

Η τοπική κοινωνία δεν μετρά μόνο τις υλικές ζημιές αλλά και τις ψυχολογικές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει η κηδεία της Χριστίνας, της 56χρονης γυναίκας που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην Άνω Γλυφάδα, βρίσκοντας τραγικό θάνατο. 
 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
106
105
80
74
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Η κλιματική αποτίμηση για το 2025: Ο πιο ζεστός χρόνος που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα – Λίγα χιόνια και ακραίες βροχές
Οι ελληνικές περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο από την κλιματική κρίση - Ξηρασία και αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
Ξηρασία
Newsit logo
Newsit logo