Η Άνω Γλυφάδα παραμένει βυθισμένη στη λάσπη 2 ημέρες μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας

Δύο ημέρες μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας και η Άνω Γλυφάδα δεν έχει συνέλθει από τις καταστροφές που προκάλεσαν τα ορμητικά νερά, που έσυραν ό,τι βρήκαν στον διάβα τους.

Αν και η κατάσταση φαίνεται πως είναι καλύτερη, καθώς τα συνεργεία δουλεύουν όλη την ημέρα στις γειτονιές της Άνω Γλυφάδας, δρόμοι, σπίτια και αυτοκίνητα συνεχίζουν να είναι βυθισμένα στις λάσπες. Πέτρες και μπάζα έχουν κατακλύσει τους δρόμους ενώ υποδομές έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Οι κάτοικοι προσπαθούν να καθαρίσουν τα οχήματά τους από πέτρες, λάσπες και αντικείμενα, καθώς και τις εισόδους των σπιτιών τους.

Άλλοι με φτυάρια, άλλοι με πιο πρόχειρα μέσα προσπαθούν να επαναφέρουν τον δρόμο στην πρότερη κατάσταση. Ταυτόχρονα, συνεργεία καθαρίζουν πεζοδρόμια και άλλα κοινόχρηστα σημεία.

Οι ζημιές ανυπολόγιστες. Ο δήμος της Γλυφάδας αλλά και της Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να ξεκινήσουν άμεσα οι αποζημιώσεις.

Η τοπική κοινωνία δεν μετρά μόνο τις υλικές ζημιές αλλά και τις ψυχολογικές. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει η κηδεία της Χριστίνας, της 56χρονης γυναίκας που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην Άνω Γλυφάδα, βρίσκοντας τραγικό θάνατο.

