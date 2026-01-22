O Δήμος Γλυφάδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις καταστροφές από την κακοκαιρία

Η Άνω Γλυφάδα χτυπήθηκε ανελέητα από την κακοκαιρία το βράδυ της Τετάρτης (21.01.2026) με τις ζημιές να είναι ανυπολόγιστες.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί άμεσα ο Δήμος Γλυφάδας από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λόγω των ζημιών που προέκυψαν από το πέρασμα της κακοκαιρίας στην περιοχή.

Σχετικό αίτημα υποβάλλεται στο υπουργείο Εσωτερικών με την καταγραφή των ζημιών της δημοτικής περιουσίας, δρόμων κ.λπ. από τον Δήμο Γλυφάδας για την αποκατάσταση των ζημιών.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης διαβεβαίωσε τον δήμαρχο Γλυφάδας, Γιώργο Παπανικολάου για την άμεση προώθηση και ικανοποίηση του αιτήματος και την έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Γλυφάδας. Οι υπηρεσίες του Δήμου Γλυφάδας ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία και με τον αρμόδιο γενικό γραμματέα του υπουργείου Εσωτερικών, Σάββα Χιονίδη για τον καλύτερο και ταχύτερο συντονισμό της όλης διαδικασίας.

Να σημειωθεί ότι στις πλαγιές του Υμηττού και στο ρέμα της Ευρυάλης κρύβεται μία από τις αιτίες που προκάλεσαν τη βιβλική καταστροφή και τις καταστροφικές πλημμύρες χθες Τετάρτη (21.1.26) στην Άνω Γλυφάδα με αποτέλεσμα μια γυναίκα να χάσει τη ζωή της.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά για τις πλημμύρες στην Άνω Γλυφάδα: «Το ρέμα της Ευρυάλης, με πηγές στις πλαγιές του Υμηττού και εκβολή στον Άγιο Κοσμά, αποτέλεσε ιστορικά φυσικό όριο μεταξύ Γλυφάδας και Ελληνικό».

Η Ανω Γλυφάδα δοκιμάστηκε από την κακοκαιρία με τις ζημιές να είναι τεράστιες. Οι χείμαρροι που σχηματίστηκαν ήταν ιδιαίτερα δυνατοί και άκρως επικίνδυνοι. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα νερά και βρέθηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες ήταν πρωτοφανείς, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν κάδοι, αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα που άρχισαν να κινούνται ανεξέλεγκτα. Δίχως υπερβολή τα αυτοκίνητα θύμιζαν βάρκες που παρασύρονταν στη θάλασσα.

Μια ακόμη γυναίκα γλίτωσε την τελευταία στιγμή όταν κάτοικοι της περιοχής την έσωσαν μέσα από τα ορμητικά νερά.

Οι δρόμοι έγιναν απροσπέλαστοι, μεταφέροντας νερά και φερτά υλικά. Οι αυλές των σπιτιών γέμισαν χώματα με τους κατοίκους να προσπαθούν να σώσουν τις περιουσίες τους.