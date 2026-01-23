Άνω Γλυφάδα: «Ήσουν ένας άγγελος» – Σπαρακτικά μηνύματα για τη 56χρονη που σκοτώθηκε στην κακοκαιρία

«Ήσουν ένας άγγελος, μια άκρως ευγενική ψυχή με ήθος και μάτι που έλαμπαν» είναι μερικά από τα σπαρακτικά λόγια συγγενών και φίλων της άτυχης 56χρονης που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην Άνω Γλυφάδα και έχασε την ζωή της στην κακοκαιρία.

Η θλίψη ο πόνος και ένα μεγάλο γιατί είναι οι λέξεις που κυριαρχούν σε φίλους, συγγενείς και σε μαθητές για τον άδικο χαμού ενός «εξαιρετικού πλάσματος» όπως λένε όσοι την γνώριζαν. Η Χριστίνα είχε φύγει από το φροντιστήριο της για να πάει στο σπίτι της στην Άνω Γλυφάδα γιατί την ενημέρωσαν ότι είχε πλημμυρίσει όμως δεν κατάφερε ποτέ να φτάσει. Η βαριά κακοκαιρία που χτύπησε την Αττική της στέρησε την ζωή.

Δικοί της άνθρωποι μέσα από τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αποχαιρετούν και εκφράζουν την οργή τους. Η ξαδέρφη της σε μια σπαρακτική ανάρτηση αποχαιρετά την Χριστίνα λέγοντας: «Ξαδέρφη μου… ο θάνατος σου άδικος και μαρτυρικός. Δεν το χωράει ο νους όλο αυτό και τα λόγια στερεύουν… Από μια καταστροφική βροχή-βιβλική καταστροφή στην γειτονική μας Γλυφάδα χθες. Θερμά συλλυπητήρια από καρδιάς στους θείους μου τους γονείς σου, την αδερφή σου, την κόρη σου και όλη την οικογένεια… Το πρόσωπο σου ίδιο με αυτό της παιδικής σου ηλικίας… Ήσουν ένας άγγελος, μια άκρως ευγενική ψυχή με ήθος, αρχές και μάτια που έλαμπαν πάντα. Πάντα σε είχα ως πρότυπο μικρή… οι διακοπές μας με τους γονείς μας στον Τυρό, οι οικογενειακές γιορτές και τα γλέντια όταν επέστρεφε ο πατέρας μου από τα μπάρκα στην θάλασσα, οι εκμυστηρεύσεις, τα πρώτα σκιρτήματα και οι συμβουλές σου. Θα σε θυμάμαι με πολλή αγάπη για πάντα. Ο Θεός να σε αναπαύσει Χριστίνα Φωστέρη».

Ένας άλλος φίλος της αποχαιρετά ένα «άγγελο επί γης» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην ανάρτηση του. «Η Χριστίνα Φωστέρη, ήταν αγαπημένη μου φίλη επί πολλά χρόνια, πελάτισσα μου και ένα εξαιρετικό κορίτσι και κυρία με Κ κεφαλαίο!! Αν και έχουμε χαθεί κάποια χρόνια, έχαιρε πάντα της απεριόριστης εκτίμησης μου και αγάπης. Σοκαρίστηκα μόλις το έμαθα!! Οδύνη και στεναγμός!!! Χριστίνα μου, καλό ταξίδι κοριτσάκι μου. Στη γειτονιά των Αγγέλων, γιατί ΕΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΥΠΗΡΞΕΣ και εμφανισιακά και στην ψυχή σου. Δεν έχω λόγια».

Μαθητές και συνάδελφοι της δεν μπορούν να πιστέψουν ότι δεν θα ξαναμιλήσουν με την αγαπημένη τους Χριστίνα. Η αγαπημένη φιλόλογος και μητέρα, που είχε αφιερώσει τη ζωή της στην εκπαίδευση, εργαζόταν από πολύ νεαρή ηλικία και είχε ιδιαίτερη αδυναμία στο μάθημα της Έκθεσης. Μάλιστα, είχε συγγράψει και βοηθητικό υλικό, το οποίο προσέφερε δωρεάν στους μαθητές της, θέλοντας να στηρίξει κάθε παιδί στην προσπάθειά του.

«Είχα μία εξαιρετική συνεργασία. Ήμουν υπάλληλος της πάρα πολλά χρόνια και η συνεργασία μας ήταν άψογη. Ήταν ένας πολύ ευγενικός, πολύ διακριτικός άνθρωπος και έχω την καλύτερη εικόνα γι’ αυτή. Είμαι συγκλονισμένη, όπως καταλαβαίνετε» λέει βαθιά συγκινημένη συνάδελφος μιλάει για την 56χρονη στο newsit.gr.

Συνεχίζει λέγοντας πως: «Η αλήθεια είναι ότι το φροντιστήριο ήταν κλειστό, κάναμε τηλεκπαίδευση και εκείνη επέστρεψε στο σπίτι της. Τώρα, άλλες λεπτομέρειες δεν μπορώ να γνωρίζω, καταλαβαίνετε. Εγώ είχα μαθήματα μέχρι αργά, διαδικτυακά, εκείνη τη μέρα και έμαθα το συμβάν αργά τη νύχτα. Δεν έχω έρθει ακόμη σε επαφή με τα παιδιά, γιατί χθες το φροντιστήριο ήταν κλειστό ως ένδειξη πένθους, οπότε δεν γνωρίζω κάτι περισσότερο. Αυτό όμως που έχω ακούσει είναι ότι τα παιδιά είναι φυσικά συγκλονισμένα. Υπήρχε μεγάλη επικοινωνία με τους μαθητές και το σοκ και η λύπη είναι πολύ μεγάλα. Θυμάμαι πάρα πολλές στιγμές. Την αμεσότητά της, την επικοινωνία της με τα παιδιά, την ευγένειά της, την εργατικότητά της… όλα αυτά. Είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δούλευε από τα 23 της γενικότερα, οπότε ήταν μια πολύ έμπειρη καθηγήτρια που είχε εξελιχθεί. Ήταν μέτοχος στο φροντιστήριο για πολλά χρόνια, αλλά ταυτόχρονα ένας απλός άνθρωπος, που έκανε σωστά τη δουλειά του, με πολύ σκληρή εργασία».