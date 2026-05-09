Η διαδρομή των 6 UFO που καταγράφηκαν στην Ελλάδα: Βίντεο από τους απότομους ελιγμούς σε Αιγαίο και ξηρά

Συνολικά 6 τα ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα που καταγράφηκαν μέσα σε 2 χρόνια στην Ελλάδα και τα οποία έφερε στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Ο στρατός των ΗΠΑ προσπαθεί να δώσει απαντήσεις για τη φύση των UFO που έχουν εντοπιστεί σε όλο τον πλανήτη, χωρίς όμως να μπορεί να βρει περισσότερες πληροφορίες για τη διαδρομή ή την προέλευσή τους.

Οι 162 σχετικοί φάκελοι περιλαμβάνουν έγγραφα ομοσπονδιακών υπηρεσιών, παλαιά διπλωματικά τηλεγραφήματα και απομαγνητοφωνήσεις από επανδρωμένες αποστολές της NASA. Μάλιστα η Ελλάδα αναφέρεται τουλάχιστον 6 φορές, με 3 από τα UFO να καταγράφονται και σε βίντεο. Όλα δημοσιεύτηκαν σε ειδική σελίδα του Πενταγώνου, μετά από εντολή του Ντόναλντ Τραμπ για να πέσει περισσότερο «φως» σε αυτές τις υποθέσεις που υπό χρόνια είχαν περιορισμένη πρόσβαση.

Σχετικά με τα UFO στην Ελλάδα, τα περιστατικά που έχουν σημειωθεί είναι τα εξής:

Τα δύο UFO την 1η Οκτωβρίου 2023

Στην σχετική αναφορά γίνεται λόγος για ένα αντικείμενο να πετά κοντά στην επιφάνεια του ωκεανού και να κάνει πολλαπλές «στροφές 90 μοιρών» με περίπου 80 μίλια την ώρα.

00:04: Μια περιοχή με αντίθεση εισέρχεται στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα από το κάτω αριστερό τέταρτο της οθόνης.

00:07-00:19: Η περιοχή κινείται μπρος-πίσω οριζόντια κατά μήκος του οπτικού πεδίου καθώς ο αισθητήρας περιστρέφεται για να την παρακολουθήσει.

00:20-01:00: Η περιοχή παραμένει γενικά κεντραρισμένη εντός του οπτικού πεδίου του αισθητήρα.

01:00-02:01: Ο αισθητήρας ορίζει την περιοχή με ένα μπλε σταυρόνημα, συγχρονίζοντας την κίνησή του με τη σχετική θέση της περιοχής αντίθεσης.

02:02-02:21: Ο αισθητήρας ενεργοποιεί ένα φίλτρο αντίθεσης για να διαφοροποιήσει καλύτερα την περιοχή αντίθεσης από το φόντο.

02:22: Η περιοχή γίνεται δυσδιάκριτη σε σχέση με το φόντο και το σταυρόνημα χάνει το κλείδωμά του.

02:27-02:57: Αφού χάσει το κλείδωμα, ο αισθητήρας εναλλάσσει γρήγορα τα επίπεδα ζουμ και τα όρια αντίθεσης.

Το δεύτερο αντικείμενο την ίδια ημέρα:

Η αναφορά για το δεύτερο αντικείμενο αναφέρει πως εντοπίστηκε ένα μικρό και κυκλικό αντικείμενο να πετά κοντά στην επιφάνεια του ωκεανού προς την ξηρά.

00:02: Ο αισθητήρας περιορίζει το οπτικό του πεδίο για να μεγεθύνει μια περιοχή αντίθεσης κοντά στο κέντρο της οθόνης.

00:03-00:19: Ο αισθητήρας παρακολουθεί την περιοχή αντίθεσης καθώς κινείται στο φόντο του ωκεανού.

00:20: Καθώς η σκηνή φόντου μεταβαίνει από το να είναι κυρίως νερό στην ξηρά, η περιοχή αντίθεσης γίνεται δυσδιάκριτη.

27 Οκτωβρίου 2023

Στις 27 Οκτωβρίου 2023, έγινε λόγος για ένα μικρό, φαινομενικά κυκλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε να κινείται πολύ χαμηλά πάνω από το Αιγαίο, ενώ φέρεται να έκανε απότομους ελιγμούς πριν χαθεί από το σύστημα παρακολούθησης.

Συγκεκριμένα:

00:02: Ο αισθητήρας περιορίζει το οπτικό του πεδίο για να εστιάσει σε μια περιοχή με έντονη αντίθεση κοντά στο κέντρο της οθόνης.

00:03-00:19: Ο αισθητήρας παρακολουθεί την περιοχή με έντονη αντίθεση καθώς αυτή κινείται με φόντο τη θάλασσα.

00:20: Καθώς το φόντο μεταβαίνει από κυρίως νερό σε ξηρά, η περιοχή με έντονη αντίθεση γίνεται δυσδιάκριτη.

29 Οκτωβρίου 2023

Στις 29 Οκτωβρίου φαίνεται επίσης μικρό κυκλικό αντικείμενο, το οποίο, σύμφωνα με την αναφορά, κινήθηκε πάνω από τη θάλασσα με κατεύθυνση προς την ξηρά και στη συνέχεια χάθηκε από την εικόνα.

Αναλυτικά:

00:04: Μια περιοχή με αντίθεση εισέρχεται στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα από το κάτω αριστερό τέταρτο της οθόνης.

00:07-00:19: Η περιοχή με αντίθεση κινείται οριζόντια εμπρός-πίσω στο οπτικό πεδίο, καθώς ο αισθητήρας κάνει πανοραμική κίνηση για να την παρακολουθήσει.

01:00-02:01: Ο αισθητήρας επισημαίνει την περιοχή αντίθεσης με ένα μπλε σταυρόνημα, συγχρονίζοντας την κίνησή του με τη σχετική θέση της περιοχής αντίθεσης.

02:02-02:21: Ο αισθητήρας ενεργοποιεί ένα φίλτρο αντίθεσης για να διαφοροποιήσει καλύτερα την περιοχή αντίθεσης από το φόντο.

02:22: Η περιοχή αντίθεσης γίνεται μη ορατή από το φόντο και το σταυρόνημα χάνει την εστίασή του.

02:27-02:57: Αφού χάσει την εστίαση, ο αισθητήρας αλλάζει γρήγορα τα επίπεδα ζουμ και τα όρια αντίθεσης.

1 Ιανουαρίου 2024

Η συνοδευτική αναφορά αποστολής περιέγραφε το UAP ως «διαμαντένιο» και κινούμενο με περίπου 434 κόμβους. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα βραχείας υπέρυθρης ακτινοβολίας (SWIR).

00:04: Μια περιοχή αντίθεσης γίνεται διακριτή σε σχέση με το φόντο στο κέντρο του δεξιού καρέ.

00:10: Η οθόνη μεταβαίνει σε προβολή πλήρους οθόνης της τροφοδοσίας SWIR για καλύτερη εστίαση στην περιοχή αντίθεσης.

00:55: Η περιοχή αντίθεσης παραμένει γενικά εντός του κέντρου του οπτικού πεδίου του αισθητήρα. Η περιοχή αντίθεσης μοιάζει οπτικά με ένα ανεστραμμένο δάκρυ με μια κατακόρυφα γραμμική μάζα που αιωρείται από κάτω.

00:56: Ο χειριστής αλλάζει τη λειτουργία του αισθητήρα στο ορατό φάσμα, χάνοντας το θέμα από το φόντο.

00:57-01:05: Ο χειριστής αλλάζει τη λειτουργία του αισθητήρα σε SWIR (Black-Hot), αλλά δεν επανακτά την περιοχή αντίθεσης.

24 Ιανουαρίου 2024

Για το περιστατικό στις 24 Ιανουαρίου αναφέρεται:

Ένας στρατιωτικός χειριστής των ΗΠΑ ανέφερε ότι παρατήρησε ένα UAP, εκτιμώντας την ταχύτητά του σε «περίπου 434 κόμβους (499 μίλια/ώρα)».

Ο παρατηρητής περιέγραψε το UAP με έναν ανιχνευτή που δεν πραγματοποιούσε ελιγμούς στο κάτω μέρος του. Ο παρατηρητής σημείωσε ότι το UAP ήταν ορατό μόνο όταν παρατηρούνταν μέσω ενός ενσωματωμένου αισθητήρα βραχέων κυμάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας (SWIR).

Σε κάθε περίπτωση, το αμερικανικό Πεντάγωνο διευκρινίζει ότι οι περιγραφές που περιλαμβάνονται στα έγγραφα αντανακλούν την αντίληψη και την εκτίμηση των προσώπων ή των συστημάτων που κατέγραψαν τα περιστατικά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούνται στις αναφορές, όπως επισημαίνεται, δεν πρέπει να θεωρούνται οριστική ένδειξη για τη φύση, την προέλευση ή τις δυνατότητες των αντικειμένων.

Το Πεντάγωνο σημειώνει ότι ορισμένα στοιχεία έχουν αφαιρεθεί για την προστασία αυτοπτών μαρτύρων, κυβερνητικών εγκαταστάσεων ή ευαίσθητων πληροφοριών που αφορούν στρατιωτικές υποδομές. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν έχουν αποκρυφθεί πληροφορίες που σχετίζονται με τη φύση ή την ύπαρξη περιστατικών τα οποία είχαν αναφερθεί ως UAP ή συναφή φαινόμενα.