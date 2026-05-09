Μνημόσυνο για την Μαρινέλλα: Εικόνες από τους συγγενείς και τους φίλους που τίμησαν την αξεπέραστη ερμηνεύτρια

Το μνημόσυνο των 40 ημερών για την Μαρινέλλα τελέστηκε το πρωί του Σαββάτου (09-05-2026) στο κοιμητήριο της Κηφισιάς, με συγγενείς, φίλους και αγαπημένους συνεργάτες της σπουδαίας τραγουδίστριας, να σπεύδουν με λουλούδια για να τιμήσουν τη μνήμη της. Η μοναχοκόρη της Τζωρτίνα έφτασε από τους πρώτους και λίγο αργότερα άρχισαν να περνούν τα ενδότερα άτομα τα οποία είχαν ζήσει στιγμές της ζωής τους με την «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού.

Ο φωτογραφικός φακός του πρακτορείο NDP κατέγραψε τις αφίξεις, με τη συγκίνηση να είναι διάχυτη πριν το μνημόσυνο για την Μαρινέλλα. Ήταν εκεί άνθρωποι που την αισθάνονταν «μάνα» και «αδερφή». Άτομα που είχαν μοιραστεί δυσκολίες τους μαζί της και είχαν πάρει συμβουλές για τον τρόπο διαχείρισης των προβλημάτων τους.

Η Κάτια Δανδουλάκη, η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Απόστολος Γκλέτσος με την σύντροφό του Ιζαμπέλα Αρβανίτη, ο Γιώργος Κατσαρός, και ο Λάκης Λαζόπουλος έδωσαν το παρών στο κοιμητήριο της Κηφισιάς.

Η Μαρινέλλα έφυγε από τη ζωή στις 28 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 87 ετών. Η κορυφαία τραγουδίστρια απεβίωσε μετά από πολύμηνη μάχη με τις επιπτώσεις του σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024.

«Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά άλλη φορά δεν θα σε δω όμως για μένα θα είσαι για πάντα εδώ» ήταν τα λόγια με τα οποία την αποχαιρέτησε μέσω μιας ανάρτησης ο Τάκης Ζαχαράτος, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του θανάτου της Μαρινέλλας.

Ο Τάκης Ζαχαράτος ήταν μαζί με την Μαρινέλλα και λίγες μέρες πριν τη μοιραία συναυλία στο Ηρώδειο. Μαζί τραγουδούσαν το «Χάρτινο το Φεγγαράκι», σε μια χαλαρή αλλά βαθιά συναισθηματική ατμόσφαιρα.