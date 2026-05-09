Σέρρες: Ισόβια για τη δολοφονία του 34χρονου ανήμερα Πρωτοχρονιάς του 2025 – Βαριές ποινές σε 3 συνεργούς

Ισόβια κάθειρξη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών στον βασικό κατηγορούμενο για τη δολοφονία 34χρονου στον κεντρικό πεζόδρομο των Σερρών, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς του 2025. Για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκαν άλλα 3 άτομα και τους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης 10 χρόων, ενώ αθωώθηκε πέμπτο πρόσωπο που είχε παραπεμφθεί σε δίκη.

Σε κανέναν από τους κατηγορούμενους (ηλικίας 28 έως 31 χρόνων) δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό κι όλοι επέστρεψαν στις φυλακές όπου κρατούνταν ως προσωρινά κρατούμενοι από τον περυσινό Ιανουάριο όπου έγινε η δολοφονία που συντάραξε τις Σέρρες.

Σύμφωνα με την ετυμηγορία, -ανακοινώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής (08.05.2026)-, το δικαστήριο επέβαλε στον βασικό κατηγορούμενο ισόβια κάθειρξη καθώς τραυμάτισε θανάσιμα το θύμα με στρατιωτικό μαχαίρι.

Οι υπόλοιποι τρεις καταδικάστηκαν για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία, καθώς, όπως έκρινε το δικαστήριο, συμμετείχαν στην επίθεση με χτυπήματα, ενώ ένας απ’ αυτούς πυροβόλησε στον αέρα με πιστόλι κρότου. Κατά περίπτωση, στους τρεις συγκεκριμένους επιβλήθηκαν και ποινές για πλημμεληματικές πράξεις, όπως επικίνδυνη σωματική βλάβη, συμπλοκή, άσκοποι πυροβολισμοί και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δολοφονία έγινε μετά από καβγά μεταξύ του θύματος και εργαζόμενου στην είσοδο νυχτερινού μαγαζιού, όταν ο 34χρονος ζήτησε να παρακάμψει τη σειρά αναμονής. Λίγη ώρα αργότερα, ο εργαζόμενος μαζί με άλλα άτομα εντόπισαν τον 34χρονο, έξω από ψητοπωλείο, και του επιτέθηκαν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός.