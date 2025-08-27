Η εφαρμογή MyStreet στην υπηρεσία των Δήμων για αποτελεσματικότερη διαχείριση των δημόσιων χώρων

Τους τελευταίους μήνες, η εφαρμογή My Street έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος στην προσπάθεια των Δήμων να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τους δημόσιους χώρους και να αντιμετωπίζουν ζητήματα που προκύπτουν από παραβάσεις ή ανάγκες έκτακτης ανάγκης.

H εφαρμογή MyStreet μέχρι σήμερα, έχει καταχωρήσει πάνω από 5.700 παραχωρήσεις σε 60 δήμους, δείχνοντας την ευρεία αποδοχή και την πρακτική χρησιμότητά της.

Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, η εφαρμογή μετρά περισσότερες από 9.000 εγκαταστάσεις και λήψεις, ενώ έχει ήδη δεχθεί πάνω από 1.200 καταγγελίες πολιτών σχετικά με παραβάσεις ή προβλήματα σε δημόσιους χώρους.

Οι πολίτες αξιοποιούν ενεργά τα εργαλεία καταγγελιών και αναφορών, επιβεβαιώνοντας την τάση για μεγαλύτερη συμμετοχή και λογοδοσία.

Αυτές οι εξελίξεις καταδεικνύουν τη σημασία της ψηφιακής διαχείρισης των πόλεων σε μια εποχή όπου η διαφάνεια και η άμεση ενημέρωση αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Να θυμίσουμε ότι η εφαρμογή MyStreet παρουσιάστηκε σήμερα (27/08/2025) σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

My Street

Η εφαρμογή MyStreet αποτελεί ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται, να συμμετέχουν ενεργά και να συμβάλλουν στη διαφύλαξη της νομιμότητας και της διαφάνειας στους δημόσιους χώρους.

Μέσα από εύχρηστους διαδραστικούς χάρτες, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες και λειτουργίες όπως:

* Κοινόχρηστοι χώροι: Εμφάνιση ενεργών μισθώσεων με λεπτομέρειες όπως εμβαδόν, διάρκεια ισχύος και όρια παραχωρημένης έκτασης.

* Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων: Χάρτης με διαθέσιμους φορτιστές και στοιχεία όπως πάροχος και ισχύς.

* Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης: Προβολή καθορισμένων σημείων καταφυγής σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Κοινόχρηστοι χώροι

Στην επιλογή «Κοινόχρηστοι χώροι» εμφανίζεται στον χρήστη ένας διαδραστικός χάρτης με όλα τα σημεία όπου υπάρχουν ενεργές μισθώσεις.

Έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στον χάρτη, να κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση (zoom) και να εντοπίσει εύκολα την περιοχή που τον ενδιαφέρει.

Αφού ο χρήστης βρει το σημείο που θέλει, πατάει πάνω στην ένδειξη (πολύγωνο) και εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο με όλες τις πληροφορίες.

Ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη μίσθωση με δεδομένα, όπως:

το εμβαδόν

ο Δήμος

η διάρκεια ισχύος

τα όρια της παραχωρημένης έκτασης

η χρήση του χώρου

η επωνυμία της επιχείρησης

Αν το πρόβλημα εντοπίζεται σε σημείο όπου δεν υπάρχει καταγεγραμμένη μίσθωση, ο χρήστης μπορεί να πατήσει παρατεταμένα πάνω στον χάρτη. Τότε εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις πληροφορίες γεωεντοπισμού για το συγκεκριμένο σημείο, ώστε να προχωρήσει στην καταγραφή της παρατήρησής του με ακρίβεια.

Καταγγελίες

Στη φόρμα, ο χρήστης επιλέγει από τη λίστα τον τύπο καταγγελίας ανάλογα με την παράβαση που έχει εντοπίσει (π.χ. υπέρβαση ορίων τραπεζοκαθισμάτων, παρακώλυση πρόσβασης ΑμεΑ). Προαιρετικά, μπορεί να προσθέσει περιγραφή στο πεδίο σχολίων.

Αφού συμπληρώσει τη φόρμα, ο χρήστης καθορίζει αν η καταγγελία θα είναι ανώνυμη ή επώνυμη. Στην περίπτωση επώνυμης καταγγελίας, χρειάζεται να συνδεθεί με τους προσωπικούς κωδικούς TaxisNet.

Οι επώνυμες καταγγελίες αποθηκεύονται στο προφίλ του χρήστη και είναι διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή στην ενότητα «Οι αναφορές μου» μέσα από το ιστορικό της εφαρμογής.

Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

Στην επιλογή «Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» εμφανίζεται στον χρήστη ένας διαδραστικός χάρτης με όλα τα διαθέσιμα σημεία φόρτισης. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον χάρτη, να κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση (zoom) και να εντοπίσει εύκολα το σημείο που τον ενδιαφέρει.

Αφού βρει το κατάλληλο σημείο, πατάει πάνω στην ένδειξη και εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο με αναλυτικές πληροφορίες για τον συγκεκριμένο φορτιστή, όπως ο πάροχος και η ισχύς του. Έτσι, έχει στη διάθεσή του άμεση και χρήσιμη πληροφόρηση για τη φόρτιση του οχήματός του.

Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης

Στην επιλογή «Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης» εμφανίζεται στον χρήστη ένας διαδραστικός χάρτης με όλα τα σημεία που έχουν οριστεί ως ασφαλή σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως σεισμοί. Ο χρήστης μπορεί να περιηγηθεί στον χάρτη, να κάνει μεγέθυνση ή σμίκρυνση (zoom) και να εντοπίσει εύκολα το σημείο που τον ενδιαφέρει.

Αφού βρει το κατάλληλο σημείο, πατάει πάνω στην ένδειξη και εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο με τις πληροφορίες του καταφυγίου, όπως το όνομα και ο τύπος καταστροφής για τον οποίο έχει οριστεί.

Χρησιμοποιώντας την επιλογή “Οδηγίες” μπορεί να δει οδηγίες πρόσβασης στο σημείο μέσω Google Maps.

