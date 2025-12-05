Η efood υποσχέθηκε bonus σε όσους κάνουν delivery εν μέσω της σφοδρής καταιγίδας – Μετά τον σάλο σταμάτησε τη διανομή

Τη στιγμή που η κακοκαιρία Byron δοκίμαζε σκληρά διάφορες περιοχές της Αττικής, -από θαύμα έβγαινε κανείς αλώβητος από τους πλημμυρισμένους δρόμους- η Εfood είπε να δελεάσει τους διανομείς, δίνοντας μπόνους 70% σε όσους βρουν το θάρρος να «κολυμπήσουν αγκαλιά» με τις παραγγελίες και τα μηχανάκια τους.

Το μήνυμα από την Εfood στάλθηκε στα κινητά των διανομέων το απόγευμα της Πέμπτης (04.12.2025) την ώρα που όλη η Αθήνα είχε παραλύσει από τις σφοδρές καταιγίδες που έφερε η κακοκαιρία Byron. Η γνωστή εταιρεία, αντί να στείλει μήνυμα πως σταματάει επ’ αόριστον η διανομή φαγητού για την ασφάλεια των οδηγών, αποφάσισε να ενημερώσει τους διανομείς πως επειδή οι παραγγελίες είναι αυξημένες, οι αμοιβές των οδηγών επίσης θα αυξηθούν κατά 70%.

«Οι παραγγελίες είναι αυξημένες. Από τις 19:00 έως τις 21:00 οι αμοιβές είναι αυξημένες κατά 70%. Συμπεριλαμβάνονται και οι αποστάσεις. Το ποσό θα περιλαμβάνεται στην αμοιβή που θα βλέπεις στην οθόνη αποδοχής. Καλή συνέχεια» αναφερόταν στο μήνυμα.

Το σωματείο εργαζόμενων της Efood ανέβασε το σχετικό μήνυμα στα social media καταγγέλλοντας την συγκεκριμένη πρακτική.

«Η Efood δίνει μπόνους (μεταξύ 19.00-21.00) και μας στέλνει να πνιγούμε μέσα στην νεροποντή. Την ίδια ώρα που η Πολιτική Προστασία (19.00) στέλνει συναγερμό, αλλά το ίδιο το κράτος δεν απαγορεύει την διανομή σε αυτές τις συνθήκες. Επίσης, ο fleet manager της εταιρίας, ο άνθρωπος που είναι ο κύριος υπεύθυνος για τους διανομείς δε σηκώνει το τηλέφωνο στο σωματείο. Να σταματήσει άμεσα η υπηρεσία διανομής όσο κρατήσουν οι ακραίες συνθήκες», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης του σωματείου.

Αφού ξέσπασε σάλος τόσο από τους διανομείς όσο και από τους πολίτες, η εταιρεία έστειλε νέο μήνυμα λέγοντας πως λόγω της κακοκαιρίας δεν θα γίνονται διανομές από τις 22:30 ως τη 01:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής.