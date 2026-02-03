Ελλάδα

Η ΕΛΑΣ προεοδοποιεί για απάτη με sms για πληρωμή «μαϊμού» προστίμου λόγω υπέρβασης ταχύτητας

Μία νέα απάτη στο όνομα της ΕΛΑΣ σκαρφίστηκαν επιτήδειοι με στόχο να εξαπατήσουν πολίτες και να αποσπάσουν χρήματα.

Η ΕΛΑΣ, την Τρίτη 03.02.2026, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει το νέο κόλπο των απατεώνων που στέλνοντας SMS με ψεύτικες ειδοποιήσεις για υποτιθέμενες υπερβάσεις ταχύτητας, ζητούν από τους πολίτες να πληρώσουν πρόστιμο.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την Αστυνομία, το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών, γεγονός που επιβεβαιώνει τον απατηλό του χαρακτήρα.

Η Αστυνομία καλεί του πολίτες:

  • να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,
  • να μην πατούν τον σύνδεσμο,
  • να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,
  • να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ακόμη ότι σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρήσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμοδίων αστυνομικών Αρχών.

Το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι
Το μήνυμα που στέλνουν οι επιτήδειοι / Photo / ΕΛΑΣ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Με νέο μήνυμα SMS που αποστέλλεται σε κινητά τηλέφωνα, επιτήδειοι προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες μέσω ψευδών ειδοποιήσεων περί δήθεν επιβολής «ποινής» ή «προστίμου» για υπέρβαση ορίου ταχύτητας.

Στο συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται σύνδεσμος (link) για άμεση πληρωμή μικρού χρηματικού ποσού, με αναφορές σε ανύπαρκτες διαδικασίες και πλατφόρμες πληρωμών.

Μάλιστα, το μήνυμα περιέχει πλήθος ορθογραφικών, συντακτικών και νοηματικών λαθών, γεγονός που επιβεβαιώνει τον απατηλό του χαρακτήρα.

Οι πολίτες καλούνται:

  • να μην ανταποκρίνονται στο μήνυμα,
  • να μην πατούν τον σύνδεσμο,
  • να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία,
  • να το αγνοούν και να το διαγράφουν.

Υπενθυμίζεται ότι παρόμοιες πρακτικές αποσκοπούν στην υποκλοπή χρημάτων ή προσωπικών δεδομένων (phishing).

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης έχει ήδη ακολουθήσει τον σύνδεσμο ή έχει καταχωρίσει στοιχεία, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με την τράπεζά του και η ενημέρωση των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.

