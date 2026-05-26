Η ελληνική αγροδιατροφή περνά στη νέα ψηφιακή εποχή

Η Ελληνική αγροδιατροφή βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή, όπου η τεχνολογία, τα δεδομένα και η οργανωμένη προβολή μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών προϊόντων.

Αυτό έγινε σαφές στις δύο εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα σε Αθήνα, όπου πραγματοποιήθηκε και η επίσημη παρουσίαση του έργου, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της προβολής του έργου «Εξωστρεφής Γεωργία».

Το έργο παρουσιάστηκε ως μια ολοκληρωμένη πρωτοβουλία ψηφιακού μετασχηματισμού, που στοχεύει να δώσει στην ελληνική αγροδιατροφή τα εργαλεία που χρειάζεται για να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο εξωστρεφής και πιο αναγνωρίσιμη στις διεθνείς αγορές. Μέσα από ψηφιακές υπηρεσίες – όπως η αναβάθμιση της πλατφόρμας εξαγωγικού εμπορίου «Easy Agro Expo», η συγκρότηση μητρώων εξαγωγικών και εισαγωγικών επιχειρήσεων, η ανάπτυξη εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας (Business Intelligence) αλλά και η δημιουργία της πλατφόρμας «Greek Farms» – η «Εξωστρεφής Γεωργία» επιχειρεί να συνδέσει την πρωτογενή παραγωγή με τις εξαγωγές, την επιχειρηματικότητα, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία.

Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και Φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΜΑΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στην εκδήλωση της Αθήνας συμμετείχαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επιβεβαιώνοντας τη θεσμική σημασία του έργου. Παρόντες ήταν επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, Σταύρος Ασθενίδης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας, Αχιλλέας Κανάρης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke-SGA Holdings Α.Ε., Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Μέλισσα Κίκιζας ΑΒΕΕ Τροφίμων, Αλέξανδρος Κίκιζας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Collectives S.A., Βαγγέλης Πορής, καθώς και ο σεφ και επιχειρηματίας της εστίασης, Μανώλης Παπουτσάκης.

Στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν επιπλέον ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμούς, κος Σπυρίδωνας Μάμαλης, ο Head of Public Sector Vodafone Ελλάδας, κος Βαγγέλης Γκορίλας και ο Οινοποιός και CEO του Κτήματος Γεροβασιλείου, κος Βαγγέλης Γεροβασιλείου.

Κεντρική θέση στο έργο κατέχει το Greek Farms, μια πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα που αναδεικνύει ελληνικά προϊόντα, παραγωγούς, περιοχές και ιστορίες της ελληνικής γης. Στο πλαίσιο της πλατφόρμας, δημιουργήθηκε εκτενές περιεχόμενο που συνδέει την αυθεντικότητα του τόπου με τη γαστρονομική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Πρόκειται για μια νέα ψηφιακή αφήγηση της ελληνικής αγροδιατροφής, η οποία δεν παρουσιάζει απλώς προϊόντα, αλλά αναδεικνύει την ιστορία, την ποιότητα και την ταυτότητα που τα συνοδεύουν.

Συνολικά, το περιεχόμενο προσαρμόστηκε σε 8 γλώσσες και περιλαμβάνει 200 βίντεο εξωτερικών και εσωτερικών γυρισμάτων, περισσότερα από 500 άρθρα για την ελληνική διατροφή και τα ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, καθώς και πάνω από 300 συνταγές, που προβάλλουν τα προϊόντα της ελληνικής γης μέσα από παραδοσιακά πιάτα αλλά και σύγχρονες γαστρονομικές προτάσεις.

Η συμμετοχή προσωπικοτήτων διεθνούς φήμης, όπως η Nia Vardalos, ο σεφ Σωτήρης Κοντιζάς και ο σεφ Μανώλης Παπουτσάκης, ενισχύει περαιτέρω την απήχηση του εγχειρήματος, δίνοντας στο ελληνικό προϊόν μια πιο οικεία και αυθεντική φωνή.