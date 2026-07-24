Μαίρη Λίντα: Τελευταίο αντίο στην αξεπέραστη τραγουδίστρια – Συγκίνηση στην κηδεία της

Το τελευταίο αντίο στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι. Η τραγουδίστρια που άφησε το στίγμα στον ελληνικό κινηματογράφο κηδεύεται σήμερα.

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα ξεκίνησε στις 10 στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών, εκεί όπου ζούσε από το 2018. Π

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Η ταφή της θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και από νωρίς το πρωί η κόρη της, Ευαγγελία βρίσκεται στην εκκλησία εμφανώς συγκινημένη.

Επιθυμία της οικογένειας της είναι αντί για στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το Γηροκομείο Αθηνών, ως μια συμβολική πράξη ευγνωμοσύνης και έμπρακτης στήριξης προς τον χώρο που τη φιλοξένησε και τη φρόντισε με αγάπη στα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Το παρών στην εξόδιο ακολουθία δίνουν προσωπικότητες από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

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Νικήτας Κακλαμάνης, Λουκίλα Καρέρ, Γιάννης Μπουρνέλης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Σπύρος Μπιμπίλας, Μάκης Δελαπόρτας, Κώστας Βενετσάνος και άλλοι βρίσκονται στον ιερό ναό για να αποχαιρετήσουν την μεγάλη ερμηνεύτρια.

Η Μαίρη Λίντα που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη (22.07.2026) υπήρξε πάντα μια διακριτική και ευγενική παρουσία που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στο ελληνικό τραγούδι, ενώ χάρισε τη φωνή της σε κάποιες από τις σημαντικότερες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού. Η πολύχρονη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη άφησε πίσω διαχρονικές επιτυχίες.

Με την απώλειά της κλείνει ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μουσικής.