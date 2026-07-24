Ελλάδα

Μαίρη Λίντα: Τελευταίο αντίο στην αξεπέραστη τραγουδίστρια – Συγκίνηση στην κηδεία της

Η ταφή της θα γίνει στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών και από νωρίς το πρωί η κόρη της, Ευαγγελία βρίσκεται στην εκκλησία
Κηδεία Μαίρης Λίντα
Η κόρη της Μαίρης Λίντα με τη Λουκίλα Καρέρ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
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Το τελευταίο αντίο στην αξεπέραστη Μαίρη Λίντα λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι. Η τραγουδίστρια που άφησε το στίγμα στον ελληνικό κινηματογράφο κηδεύεται σήμερα. 

Η κηδεία της Μαίρης Λίντα ξεκίνησε στις 10 στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών, εκεί όπου ζούσε από το 2018. Π

Η ταφή της θα γίνει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών και από νωρίς το πρωί η κόρη της, Ευαγγελία βρίσκεται στην εκκλησία εμφανώς συγκινημένη.

Επιθυμία της οικογένειας της είναι αντί για στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το Γηροκομείο Αθηνών, ως μια συμβολική πράξη ευγνωμοσύνης και έμπρακτης στήριξης προς τον χώρο που τη φιλοξένησε και τη φρόντισε με αγάπη στα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Το παρών στην εξόδιο ακολουθία δίνουν προσωπικότητες από τον πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Νικήτας Κακλαμάνης, Λουκίλα Καρέρ, Γιάννης Μπουρνέλης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Σπύρος Μπιμπίλας, Μάκης Δελαπόρτας, Κώστας Βενετσάνος και άλλοι βρίσκονται στον ιερό ναό για να αποχαιρετήσουν την μεγάλη ερμηνεύτρια.

Κηδεία Μαίρης Λίντα
Συντετριμμένη η κόρη της Ευαγγελία (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
Κηδεία Μαίρης Λίντα
Κηδεία Μαίρης Λίντα (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Η κόρη της Μαίρης Λίντα έφτασε από νωρίς στην εκκλησία (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
Κηδεία Μαίρης Λίντα
Η Λουκίλα Κάρερ (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

 

Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
Κηδεία Μαίρης Λίντα
Ο Γιάννης Μπουρνέλης (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)

Η Μαίρη Λίντα που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τετάρτη (22.07.2026) υπήρξε πάντα μια διακριτική και ευγενική παρουσία που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι της στο ελληνικό τραγούδι, ενώ χάρισε τη φωνή της σε κάποιες από τις σημαντικότερες επιτυχίες του ελληνικού τραγουδιού. Η πολύχρονη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη άφησε πίσω διαχρονικές επιτυχίες.

Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος με την κόρη της Μαίρης Λίντα (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ο Σπύρος Μπιμπίλας με τον Κώστα Βενετσάνο (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Νικήτας Κακλαμάνης και Δημήτρης Αβραμόπουλος (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Η κόρη της Μαίρης Λίντα (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Κηδεία Μαίρης Λίντα (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
Εξόδιος Ακολουθία της Μαίρης Λίντα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα στο Γηροκομείο Αθηνών. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Κηδεία Μαίρης Λίντα (ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ /EUROKINISSI)
delaportas
Ο Μάκης Δελαπόρτας
venetsanos
Ο Κώστας Βενετσάνος

Με την απώλειά της κλείνει ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. 

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