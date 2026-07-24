Ελλάδα

Σταύρος Γεωργίου: Η στιγμή που ο 28χρονος περπατά ατάραχος με το laptop του ποινικολόγου λίγο μετά την δολοφονία του

Στα πλάνα, ο 28χρονος φαίνεται να βγαίνει με γρήγορο βήμα από το γραφείο του 73χρονου στην οδό Γ' Σεπτεμβρίου
Ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου
Ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου
Κλαούντιο Σούμπασι
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Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 28χρονο Αιγύπτιο να αποχωρεί ψύχραιμος από το δικηγορικό γραφείο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του φέρνει στο φως της δημοσιότητας το newsit.g. Στο νέο βίντεο φαίνεται ο Αιγύπτιος να κρατά στα χέρια του το laptop, που εικάζεται πως είχε πάρει από το γραφείο του ποινικολόγου.

Στα πλάνα, ο 28χρονος φαίνεται να βγαίνει με γρήγορο βήμα από το γραφείο του 73χρονου στην οδό Γ’ Σεπτεμβρίου, κρατώντας στο ένα χέρι το λάπτοπ του ποινικολόγου, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχε αφαιρέσει από τον χώρο. Μάλιστα, εμφανίζεται να μιλά ατάραχος στο κινητό του τηλέφωνο μετά τη δολοφονία στο δικηγορικό γραφείο, ενώ το πρόσωπό του καταγράφεται καθαρά από την κάμερα ασφαλείας.

Ο 28χρονος είχε καταγραφεί από πολλές κάμερες ασφαλείας να φεύγει από το γραφείο. Ο 28χρονος ήταν ήδη γνωστός στις Αρχές για παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ εντοπίστηκε και συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Αγίου Νικολάου.

Το απόγευμα της Πέμπτης (23.7.26) οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Στη συνέχεια έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να ανέφερε στους αστυνομικούς, ο ίδιος και ο Σταύρος Γεωργίου είχαν βρεθεί νωρίτερα για ένα ποτό. Στη συνέχεια μετέβησαν στο δικηγορικό γραφείο, όπου, όπως υποστήριξε, ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός, με αποτέλεσμα να χτυπήσει θανάσιμα τον 73χρονο.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι μετά την επίθεση ο 28χρονος μετέβη σε νοσοκομείο, καθώς είχε χτυπήσει στο χέρι, γεγονός που αποδίδεται στη σφοδρότητα των χτυπημάτων που κατάφερε στο θύμα.

Κατά την αυτοψία στο γραφείο εντοπίστηκαν τα αποτυπώματά του, ενώ το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, σε συνδυασμό με τα ευρήματα της έρευνας, συνέβαλαν καθοριστικά στην εξιχνίαση της υπόθεσης μέσα σε λίγες ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο 73χρονος ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης μέσα στο γραφείο του από τις δίδυμες 16χρονες κόρες του, οι οποίες τον αναζητούσαν επί ώρες χωρίς να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, στο γραφείο δεν βρέθηκαν ίχνη παραβίασης, γεγονός που ενίσχυσε από την πρώτη στιγμή την εκτίμηση ότι το θύμα γνώριζε τον δράστη και του είχε ανοίξει ο ίδιος την πόρτα.

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