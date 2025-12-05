Συμβαίνει τώρα:
Η κακοκαιρία Byron έφερε ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας

Το κέντρο της Αθήνας κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση από το 2008 που λειτουργεί ο σταθμός του Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Γκάζι
Τεράστια ύψη βροχής έφερε στο κέντρο της Αθήνας η κακοκαιρία Byron προκαλώντας πολλά προβλήματα.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά η κακοκαιρία Byron έφερε ρεκόρ βροχόπτωσης στην Αττική επικαλούμενος τα στοιχεία του Meteo.

Παράλληλα όπως αναφέρει στη Δυτική Αττική τα ύψη της βροχής ξεπέρασαν 200m.m. γεγονός που δικαιολογεί και τις πλημμύρες.

«Ρεκόρ βροχόπτωσης στο κέντρο της Αθήνας με βάση τα δεδομένα του Meteo Gr. Αξια προσοχής τα μετρήσιμα ύψη βροχής στη Δυτική Αττική όπου ξεπεράσαμε τα 200mm και αιτιολογούν τα πλημμυρικά φαινόμενα».

Παράλληλα ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κονδύλης τονίζει ότι η κακοκαιρία Byron έφερε ρεκόρ βροχής στο κέντρο της Αθήνας για ένα 24ωρο σύμφωνα με τις επίσημες μετρήσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το κέντρο της Αθήνας «κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση από το 2008 που λειτουργεί ο σταθμός του Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Γκάζι», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κονδύλη

«Στο ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα συνεχίζονται οι καταιγίδες του συνεσφιγμένου μετώπου.

Στην Αττική οι βροχές έχουν πλέον εξασθενήσει και μέχρι το βράδυ αναμένεται να σταματήσουν.

Αθήνα: Το κέντρο κατέγραψε τη μεγαλύτερη ημερήσια βροχόπτωση από το 2008 που λειτουργεί ο σταθμός του Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Γκάζι – 77 mm, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2012 (53,8 mm). Παρακάτω η καταγραφή της διακύμανσης του ύψους βροχής και της ραγδαιότητας από τον μετεωρολογικό σταθμό.

ΝέαΠέραμος: Από χθες έχουν σημειωθεί πάνω από 250 mm βροχής. Ο σταθμός βρίσκεται στη Βλυχάδα, επί της Ολυμπίας Οδού στο ΠΚ Νέας Περάμου.

Μην ξεχνάτε: Τα ρέματα μπορεί να συνεχίσουν να ανεβάζουν στάθμη για αρκετές ώρες, ακόμη κι αν η βροχή έχει εξασθενήσει. Το νερό από τις γύρω περιοχές καταλήγει με καθυστέρηση στη λεκάνη απορροής, γι’ αυτό απαιτείται προσοχή.

Ακολουθούμε πιστά τις επίσημες ανακοινώσεις και οδηγίες των Αρχών.

Καλημέρα και προσοχή σε όλους!»

