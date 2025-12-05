Η κακοκαιρία Byron «έπνιξε» Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμο – Βίντεο με τους ορμητικούς χειμάρρους

Δύσκολη νύχτα πέρασαν η Μάνδρα, η Νέα Πέραμος και τα Μέγαρα με την κακοκαιρία Byron να σφυροκοπά τις περιοχές.

Μάνδρα, Μέγαρα και Νέα Πέραμος πνίγηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν πολλά προβλήματα ξυπνώντας μνήμες του παρελθόντος.

Πολλά ρέματα φούσκωσαν με συνέπεια να δημιουργηθούν χείμαρροι που παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ πλημμύρισαν και οι δρόμοι. Παράλληλα σημειώθηκαν και πτώσεις δέντρων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική οι περισσότερες κλήσεις που έχει δεχτεί για απάντληση υδάτων και μεταφορά ατόμων σε ασφαλή σημεία είναι από περιοχές της Δυτικής Αττικής, όπως Μάνδρα, Μέγαρα, Νέα Πέραμος, που έχουν χτυπηθεί από την κακοκαιρία,. ενώ προβλήματα αντιμετωπίζουν η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος.

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους στα Μέγαρα καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές να μετακινηθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Λάκκα Καλογήρου και Αλμυρές της Δημοτικής Ενότητας Μεγαρέων μετακινηθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μάνδρας καλώντας τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να απομακρυνθούν από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στο Δήμο Μάνδρας Ειδυλλίας αποφύγετε τις μετακινήσεις. Απομακρυνθείτε από υπόγειους και ισόγειους χώρους κτιρίων σε υψηλότερο όροφο λόγω εξέλιξης πλημμυρικών φαινομένων. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι κάτοικοι δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.