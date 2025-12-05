Η κακοκαιρία Byron «χτύπησε» το οδικό δίκτυο της Αττικής – Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί

Πολλά είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει η κακοκαιρία Byron στους δρόμους με το οδικό δίκτυο της Αττικής να έχει υποστεί αρκετές ζημιές.

Από την κακοκαιρία Byron τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται σε δρόμους της Δυτικής Αττικής και κυρίως στη Μάνδρα, όπου διεκόπη η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, ενώ στη νέα Εθνική Αθηνών-Κορίνθου η κίνηση των οχημάτων από τα διόδια Ελευσίνας έως την έξοδο της Νέας Περάμου εξακολουθεί να διεξάγεται μόνο από μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, προβλήματα έχει δημιουργήσει η κακοκαιρία και στην Ανατολική Αττική. Η Αστυνομία προχώρησε στην διακοπή κυκλοφορίας σε διαβάσεις, όπου υπήρχε κίνδυνος για τα διερχόμενα οχήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

-Στην παλαια Εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος του πρατηρίου καυσίμων Cyclon στην περιοχή της Μάνδρας

-Στην οδό Β. Μοίρα από το ύψος της Στρ. Δεληγιάννη στην περιοχή της Μάνδρας

-Στην οδό Περάματος από το ύψος της Αγ. Τριάδας, ρεύμα κυκλοφορίας για τα φέρι μποτ στην περιοχή Νέα Πέραμος

-Στην οδό Ηφαίστου από το ύψος της οδού Αγ. Μαρίνας στο Κορωπί

-Στην οδό Αρχιμηδους από το ύψος της Λ. Βάρης-Κορωπίου στο Κορωπί

-Στην Ιρλανδική διάβαση Βαράμπα στο ύψος του καταστήματος KWABA στο Μαρκόπουλο

-Στην Ιρλανδική διάβαση Λ. Βραυρώνας στη θέση γέφυρα Βρύσης

-Στην Ιρλανδική διάβαση Οβριόκαστρο, είσοδος από Λ. Λαυρίου

Παράλληλα συνεχίζουν να ισχύουν οι διακοπές κυκλοφορίας στις παρακάτω οδούς:

-Οδός Αγίας Αικατερίνης από το ύψος του ρεύματος Αγίας Αικατερίνης και στα δύο ρεύματα στην περιοχή της Μάνδρας

-Οδός 28ης Οκτωβρίου από το ύψος της οδού Θωμά Γεωργιάδου έως την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στην περιοχή της Νέας Περάμου

-Εθνική οδός Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της εξόδου της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μεταμόρφωση

– Λόγω καθίζησης του οδοστρώματος διακόπηκε η κυκλοφορία οχημάτων προς Νταρδιζα μέσω Αχαρνών.

Τέλος αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους παρακάτω δρόμους:

-Επαρχιακή οδός Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος του ρεύματος Ντουράκου μέχρι το ύψος της Μαυρολίμνης.

-Οδός Ήμερου Πεύκου από το ύψος της λ. Μαραθώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιοχή των Σπάτων.

-Ανώνυμη οδός πίσω από τα διυλιστήρια Ελευσίνας από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Περιφερειακή Αιγάλεω.