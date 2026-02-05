Η κακοκαιρία πλήττει τη Βόρεια Ελλάδα – Ξάνθη και Δράμα πλημμύρισαν, «φούσκωσαν» οι ποταμοί

Τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζει εξαιτίας της κακοκαιρίας των τελευταίων ωρών και η Βόρεια Ελλάδα με σπίτια και δρόμους σε Ξάνθη και Δράμα να έχουν πλημμυρίσει.

Στην Ξάνθη, σπίτια έχουν πλημμυρίσει στην περιοχή Μικρό Τύμπανο, ενώ σταμάτησε η κυκλοφορία στον δρόμο προς το Πετροχώρι για λίγες ώρες. Παράλληλα έχει σημάνει συναγερμός για τον Κόσυνθο ποταμό ο οποίος είναι στα όρια να υπερχειλίσει εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Στη Δράμα κλειστές είναι οι ιρλανδικές γέφυρες Καλλιφύτου και Αρκαδικού.

Ξάνθη

Αρχικά, σύμφωνα με το xanthinea.gr, εκτός κυκλοφορίας τέθηκε ο δρόμος προς Πετροχώρι, εξαιτίας φερτών υλικών που είχαν μεταφερθεί στο οδόστρωμα. Η κυκλοφορία διεκόπη προσωρινά, μέχρι τον καθαρισμό του δρόμου και την απομάκρυνση των φερτών υλικών, ενώ λίγο πριν τις 08:00 δόθηκε εκ νέου προς χρήση.

Προβλήματα δημιουργήθηκαν και στο Μικρό Τύμπανο, και τις γύρω περιοχές, όπου ένα σπίτι πλημμύρισε, ενώ οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια.

Έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και στον κάμπο της Ξάνθης, με δεκάδες στρέμματα γης να σκεπάζονται από τις μεγάλες ποσότητες νερού, ενώ «φούσκωσε» αρκετά και ο ποταμός Κόσυνθος, που κατεβάζει μεγάλες ποσότητες νερού, χωρίς ωστόσο να παρατηρηθούν προβλήματα μέσα στην πόλη ή να εκφράζεται προς το παρόν κάποιος κίνδυνος.

Στα ορεινά πολλά προβλήματα παρατηρήθηκαν στο επαρχιακό και αγροτικό οδικό δίκτυο στα Πομακοχώρια, ενώ ένα δέντρο έπεσε στο ύψος της Ξανθίππης, με αποτέλεσμα να κοπεί στα δύο ο δρόμος προς Σταυρούπολη και να σταματήσει προσωρινά η κυκλοφορία μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος.

Φερτά υλικά, κατολισθήσεις και πλημμύρες καταγράφονται σε αρκετά σημεία του ορεινού οδικού δικτύου, ενώ στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται πολλές περιοχές της Ξάνθης όπως η Σμίνθη, στην Ηλιόπετρα, στο χωριό Ορφανό, στο χωριό Φίλια, στον Κύρνο αλλά και σε πολλά άλλα μέρη.

Ακόμα ένα σπίτι κοντά στο Μικρό Τύμπανο της Ξάνθης πλημμύρισε και όπως σημειώνει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, μιλώντας στο xanthinea.gr, είναι η δεύτερη φορά που πλημμυρίζει το σπίτι του.

Τέλος η έντονη βροχόπτωση οδήγησε και στην καταστροφή του ανατολικού αναχώματος του φράγματος στον χείμαρρο της Σιδηνού.

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και προχωρούν στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Δράμα

Πολλά είναι τα προβλήματα και στη Δράμα αφού κλειστές είναι οι ιρλανδικές γέφυρες Καλλιφύτου και Αρκαδικού.

Άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας με μηχανήματα έργου και προσωπικό της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας που βρίσκονται σε επιφυλακή με όλους τους Δήμους του Νομού Δράμας, την Τροχαία, την Πυροσβεστική και την Πολιτική Προστασία.

Νωρίτερα μάλιστα, σύμφωνα με το lionnews.gr, κλειστή έμεινε για δύο ώρες εξαιτίας της συσσώρευσης φερτών υλικών από την έντονη βροχόπτωση η Εθνική Οδός Σερρών Δράμας στο ύψος του Δαφνουδίου.

Ο τεράστιος όγκος νερού, σε συνδυασμό με τα πολλά φερτά υλικά, που κατέβηκαν στο οδόστρωμα, κατέστησαν την κυκλοφορία αδύνατη και επικίνδυνη.