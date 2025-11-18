Ελλάδα

Η Κρίστι Κρανά έπεσε θύμα της εγκληματικής οργάνωσης με τις απάτες εκατομμυρίων: «Φοβάμαι ακόμη και έναν μικρό θόρυβο»

«Τα κοσμήματά μου, ό,τι είχα και δεν είχα τα έβγαλα έξω δυστυχώς, κάποια ήταν από τη γιαγιά μου του 1900, το ρολόι μου το Cartier, το μπριγιάν μου, μία επένδυση ζωής» λέει η Κρίστι Κρανά
Κρίστι Κρανά
Κρίστι Κρανά / NDPPHOTO

Επί 5 μήνες ήταν στο στόχαστρο των Αρχών τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με τις απάτες σε βάρος περισσότερων από 1.000 ανθρώπων αποσπώντας τους χρήματα και κοσμήματα, προσποιούμενα ότι είναι λογιστές, υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ κλπ.

Πέντε άτομα οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες τους, ενώ στην Ευελπίδων θα οδηγηθούν αύριο, τα υπόλοιπα 20 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης των Ρομά, μεταξύ των οποίων και η γνωστή αθλήτρια.

Μεταξύ των θυμάτων είναι και η ιδιοκτήτρια πρακτορείου μοντέλων, Κρίστι Κρανά.

«Με παίρνουν στο τηλέφωνο στο σπίτι, μου λένε “η κυρία Κρανά;”. Λέω ναι! “Έχετε αυτό το πρόβλημα, διαρροή, είμαστε από τη ΔΕΗ, πρέπει να κάνετε ό,τι θα σας πούμε, αλλιώς θα πάρουν φωτιά τα καλώδια, θα τιναχτεί το κτίριό σας στον αέρα”.

Με είχε μία ώρα εκεί να με πείσει. “Η τάση ανεβαίνει ψηλά, αν έχετε κοσμήματα, βάλτε τα έξω από την πόρτα σας”», είπε η Κρίστι Κρανά.

Η γνωστή ιδιοκτήτρια πρακτορείου μοντέλων, Κρίστι Κρανά έχασε κοσμήματα χιλιάδων ευρώ: «τα κοσμήματά μου, ό,τι είχα και δεν είχα τα έβγαλα έξω δυστυχώς, κάποια ήταν και από τη γιαγιά μου του 1900 δεν ξέρω πόσα χρόνια πριν, το ρολόι μου το Cartier, το μπριγιάν μου, μία επένδυση ζωής.

Από τότε φοβάμαι ακόμα και έναν μικρό χτύπο, έναν μικρό θόρυβο. Δεν είναι αυτή ζωή πια».

Την Τετάρτη ολοκληρώνονται οι απολογίες

Πέντε από τους 24 συλληφθέντες που οδηγήθηκαν νωρίς το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων για να απολογηθούν, κρίθηκαν προφυλακιστέοι με απόφαση ανακριτών και εισαγγελέα.

Μεταξύ αυτών βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τήρησε το δικαίωμα της σιωπής. Οι υπόλοιποι -μεταξύ αυτών και ο υπαρχηγός- αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αρνήθηκε τις κατηγορίες, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή και ότι αυτός που χρησιμοποιούσε τις τηλεφωνικές του επαφές ήταν ο πατέρας του.

Η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί την Τετάρτη (19/11) με την απολογία των υπολοίπων 20 συλληφθέντων.

