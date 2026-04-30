Η κυνική απολογία του 89χρονου για τους πυροβολισμούς σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, η ζωή στο εξωτερικό και η εμμονή του με το ΙΚΑ

Ενώπιων ανακριτή αναμένεται να βρεθεί και σήμερα (30.04.2026) ο 89χρονος που συνελήφθη μετά τους πυροβολισμούς στα γραφεία του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τραυματίζοντας 5 άτομα.

Ο 89χρονος περιέγραψε λεπτό προς λεπτό τις κινήσεις που έκανε στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο στην οδό Λουκάρεως αλλά και τους πυροβολισμούς, αποκαλύπτοντας, δε, πως ήθελε να φτάσει έως το Στρασβούργο, για να επιτεθεί και στους εργαζόμενους του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Αμέσως μετά την σύλληψή του και ενώ έφτασε στη ΓΑΔΑ, ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς πως πυροβόλησε ως αντίδραση για την μειωμένη σύνταξη που λάμβανε, μιας και το ΙΚΑ είχε αλλοιώσει τα ένσημά του, όπως ισχυρίστηκε.

«Σκέφτηκα, κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά», φέρεται να είπε.

Όσον αφορά τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, υποστήριξε πως είχε κάνει πρόβα τους πυροβολισμούς τους οποίους σχεδίαζε τουλάχιστον 6 μήνες πριν.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω, χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα, για να μπορώ να φοράω την καπαρντίνα και να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα αποφάσισα να πάω σήμερα», είπε.

Όπως διαπιστώνεται μέσα από την κατάθεσή του, ο 89χρονος είχε πάει στο Εφετείο τουλάχιστον δύο φορές και είχε δει ότι δεν υπήρχαν φύλακες:

«Βγαίνοντας από τον ΕΦΚΑ, έψαξα το ταξί που με πήγε, αλλά δεν τον βρήκα και πήρα άλλο ταξί. Πήγα στο Εφετείο και έκανα το ίδιο. Κι εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω και πυροβόλησα στα πόδια. Αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα μπορούσα να το κάνω εύκολα. Μπήκα στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δυο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες, διάλεξα το ευκολότερο γραφείο, που ήταν ευθεία μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα 3 φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο από έξω, γιατί δεν το χρειαζόμουν πια κι έφυγα».

Σύμφωνα με τον , αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, ο 89χρονος είπε στις Αρχές πως όταν θα έμπαινε στο καράβι για την Ιταλία θα παρίστανε τον ανήμπορο ηλικιωμένο ώστε να μπορέσει να περάσει το περίστροφο που είχε μαζί του.

Η βαλίτσα γεμάτη χρήματα

Κατά την έρευνα που έγινε στις χειραποσκευές του, οι αρχές εντόπισαν, σύμφωνα με πληροφορίες, πέντε φακέλους που περιείχαν συνολικά 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια ΗΠΑ.

Στη βαλίτσα του βρέθηκαν ρούχα, εσώρουχα, πιτζάμες, ξυραφάκια, τα φάρμακά του, ακόμη και το πιεσόμετρο του, καθώς και το διαβατήριό του, μιας και είχε προετοιμαστεί πλήρως για το ταξίδι του στην Ιταλία και από εκεί στο Στρασβούργο.

Εκτός από το περίστροφο με τα έξι φυσίγγια που βρέθηκε πάνω του μετά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί εντόπισαν στις τσέπες του οκτώ ακόμη φυσίγγια για περίστροφο και ένα φυσίγγιο κυνηγετικού όπλου, καθώς και 300 ευρώ.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια, βρέθηκαν ένα όπλο ρέπλικα και δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια.

Την ίδια ώρα, κοντά στο Πρωτοδικείο, στο σημείο όπου κινήθηκε μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ κυνηγετικά φυσίγγια, τα οποία φέρεται να πέταξε ο δράστης μετά τους πυροβολισμούς.

Η ζωή στο εξωτερικό και οι συντάξεις

Ο 89χρονος εργάστηκε 40 χρόνια στο Σικάγο και 8 στο Βερολίνο, με αποτέλεσμα σήμερα να παίρνει σύνταξη σχεδόν 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, από τις ΗΠΑ λάμβανε σύνταξη 2.400 ευρώ και από τη Γερμανία επιπλέον 100.

Από τον ΟΓΑ έπαιρνε σύνταξη 60 ευρώ, ισχυριζόμενος πως δικαιούται μεγαλύτερη καθώς το ΙΚΑ του αλλοίωσε τα ένσημα.

Από την ημέρα που κατέθεσε ένσταση για την σύνταξη και αυτή απορρίφθηκε, τότε ξεκίνησε και η εμμονή του, φτάνοντας στην περασμένη Τρίτη που εισέβαλε ένοπλος σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο για να τραυματίσει τους υπαλλήλους.

Τα βίντεο ντοκουμέντο από τις κινήσεις του

Για σχεδόν επτά ώρες ο ηλικιωμένος άνδρας σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό στο κέντρο της Αθήνας με τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, αναδεικνύοντας τα κενά ασφαλείας που επικρατούν στις δημόσιες υπηρεσίες και στις δικαστικές αίθουσες.

Στα βίντεο που σας εξασφάλισε το newsit.gr, φαίνεται η ματωμένη διαδρομή του. Στις 09:32 της Τρίτης, ο 89χρονος αποτυπώνεται να περπατά στην οδό Ανθέων στα Άνω Πατήσια.

Φορά τη καμπαρτίνα του και επιβιβάζεται στο ταξί το οποίο θα τον μεταφέρει στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό.

Ο 89χρονος στη συνέχεια, θα μπει στα γραφεία του ΕΦΚΑ γύρω στις 10:00 το πρωί ενώ θα φύγει από αυτά 18 λεπτά μετά. Με αργό βήμα και κρατώντας την καραμπίνα στα χέρια θα στρίψει στην οδό Ευρυσθένους.

Στις 10:29 ο ηλικιωμένος άνδρας περπατάει στην οδό που τον είχε αφήσει το ταξί όταν τον μετέφερε από το σπίτι του στην περιοχή του Κεραμεικού. Εκεί θα διαπιστώσει ότι το όχημα είχε φύγει και όπως θα δείτε στις εικόνες κοιτάει προς όλες τις πλευρές προκειμένου να το εντοπίσει.

Στη συνέχεια ξεκινά τους πυροβολισμούς στη Λουκάρεως και από εκείνο το σημείο και μετά τα ίχνη του χάνονται.

Τουλάχιστον 5 ώρες τον αναζητούσαν οι αρχές, βρίσκοντάς τον σε ξενοδοχείο στην Πάτρα.

Μετά την σύλληψη, οδηγήθηκε κατευθείαν στη ΓΑΔΑ.

Σε βάρος του 89χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και έξι πλημμεληματικές πράξεις.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς και για διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας εντός δικαστικού καταστήματος κα διακεκριμένη περίπτωση παράνομης οπλοφορίας με πυροβόλο όπλο.

Παράλληλα, του αποδίδονται πλημμελήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου, παράνομη κατοχή πυρομαχικών και άλλων όπλων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση, καθώς και απειλή διάπραξης εγκλημάτων.