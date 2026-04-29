Ο 89χρονος «πιστολέρο» είχε κάνει πρόβα τις ένοπλες επιθέσεις του σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – «Αν ήθελα να σκοτώσω, μπορούσα να το κάνω έυκολα»

Όλο το σχέδιο των επιθέσεων περιέγραψε ο 89χρονος «πιστολέρο» του ΕΦΚΑ και του Εφετείου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι μπήκε εσκεμμένα στη δημόσια υπηρεσία του Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο, έχοντας κρυμμένη μια κοντόκαννη καραμπίνα και ένα 38αρι περίστροφο στην καμπαρτίνα του, προκειμένου «να δημιουργήσει φασαρία και ντόρο».

Προθεσμία να απολογηθεί αύριο Πέμπτη (30.04.2026) έλαβε ο ηλικιωμένος που σκόρπισε τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας χτες το πρωί. Ο 89χρονος που σχεδίαζε επί σχεδόν έναν χρόνο τις ένοπλες επιθέσεις του, κατάφερε να περάσει απαρατήρητος και να μπει στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, να ανοίξει πυρ και να τραυματίσει έναν υπάλληλο. Στη συνέχεια μάλιστα, έφυγε με ταξί από το σημείο και πήγε στο Εφετείο, όπου και πάλι πυροβολώντας, πέτυχε άλλους 4 ανθρώπους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λόγια του 89χρονου στις αρχές, πλαισιώσουν τις εικόνες που κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, και τις μαρτυρίες όσων είδαν τον ηλικιωμένο, ο οποίος ανέφερε ότι όλα κύλησαν βάσει του σχεδίου που είχε καταστρώσει. Ο 89χρονος μάλιστα, είπε πως δεν ήθελε να σκοτώσει, αλλά να προκαλέσει ντόρο για να ακουστεί το πρόβλημά του. «Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν υπάλληλο. Αν ήθελα να σκοτώσω θα τους πυροβολούσα. Δεν θα πυροβολούσα στο πάτωμα γι’ αυτό ακριβώς και πυροβολούσα κάτω και όχι εναντίον τους. Ήθελα απλά να κάνω φασαρία, να κάνω ντόρο, γιατί δεν λύνεται το θέμα μου», είπε ο ίδιος.

Μετά τις ένοπλες επιθέσεις στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο της οδού Λουκάρεως, άρχισε όπως είπε να σκέφτεται τις επόμενες κινήσεις του. Ανενόχλητος έφυγε από την Αθήνα και βρέθηκε στην Πάτρα, όπου τελικά συνελήφθη. «Πήρα ταξί από τον ΕΦΚΑ, γιατί είχε φύγει το ταξί που με πήγε εκεί και πήγα στην Λουκάρεως και μόλις βγήκα από το Πρωτοδικείο πήρα απευθείας ταξί και κινήθηκα προς την Πάτρα. Στην αρχή σκέφτηκα να πάω στα ΚΤΕΛ Κηφισού αλλά τελικά πήγα στην Πάτρα. Σκέφτηκα να βγάλω εισιτήριο να πάω Ιταλία. Δεν μπορούσα να βγάλω λεφτά από το ATM».

Οι επιθέσεις αποκάλυψαν τα κενά στην ασφάλεια της ΕΛΑΣ στα δύο κτίρια και τις κινήσεις των Αρχών, που για ώρες προσπαθούσαν να συντονιστούν, για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους προκειμένου να εντοπίσουν τον 89χρονο. «Τελικά ήρθαν οι αστυνομικοί στο ξενοδοχείο και με βρήκαν. Κάποια στιγμή σκέφτηκα να πάω και στο χωριό μου στην Καλαμάτα στην κεντρική πλατεία και εκεί να πάρουν τους αστυνομικούς τηλέφωνο και να έρθουν να με συλλάβουν», είπε στη συνέχεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήθελα να πάω στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να τουφεκίσω και τους υπαλλήλους εκεί»

Αίσθηση προκάλεσαν και τα όσα εκμυστηρεύτηκε σε αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας. Όπως είπε, είχε σκεφτεί να πάρει το νόμο στα χέρια του και στη Γαλλία. «Σκέφτηκα, κάποια στιγμή μήπως πάω και στη Γαλλία επειδή είχα κάνει προσφυγή και δεν με δικαίωσε το δικαστήριο να πυροβολήσω και εκεί στον αέρα μέσα στο ελληνικό τμήμα για να κάνω σαματά», τόνισε.

Μάλιστα, ο 89χρονος υποστήριξε στις Αρχές πως είχε σχεδιάσει την χτεσινή επίθεση από τα Χριστούγεννα. Είπε ότι έκανε πρόβα στην εισβολή του, πηγαίνοντας στις υπηρεσίες για να επιβεβαιώσει ότι μπορεί να μπει οπλισμένος, χωρίς να περάσει από έλεγχο ή να του ζητηθεί ταυτότητα.

«Είχα σχεδιάσει πριν από τα Χριστούγεννα να πάω στο ΙΚΑ, στο Εφετείο και στο Στρασβούργο να πυροβολήσω, χωρίς όμως να θέλω να σκοτώσω κάποιον. Ήθελα να το κάνω χειμώνα, για να μπορώ να φοράω την καπαρντίνα και να κρύβω την καραμπίνα, επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλλα και σε λίγες ημέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχιζε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καπαρντίνα αποφάσισα να πάω σήμερα.

Από χθες τηλεφώνησα στο ταξί που τον είχα ξαναχρησιμοποιήσει κι άλλες ημέρες για να κανονίσω να βρεθούμε σήμερα το πρωί 08:30-09:00. Ήρθε στο σπίτι μου με πήρε, μαζί μου είχα και μία βαλίτσα με ρούχα και με πήγε στο ΙΚΑ. Πέρασα την είσοδο χωρίς κάποιο έλεγχο, ο φύλακας ήταν εκεί, αλλά δεν με έλεγξε, μίλαγε με άλλα άτομα.

Είχα πάει και δύο φορές την προηγούμενη εβδομάδα αλλά δεν θυμάμαι ποιες ημέρες και είχα δει ότι δεν ζητάει ταυτότητα. Τους είχα πάει ένα φάκελο με αποκόμματα εφημερίδων και την επόμενη μέρα με άλλο φάκελο την επιστολή μου. Θύμωσε η διευθύντρια γιατί τους έβριζα κι έλεγα ότι ήμουν διατεθειμένος να τους τουφεκίσω και δεν μου μιλούσαν. Έφυγα και αποφάσισα να πάω σήμερα όπως σας είπα. Ανέβηκα στον 4ο όροφο και πυροβόλησα δύο φορές τους υπαλλήλους, όχι για να τους σκοτώσω, αλλά για να κάνω ντόρο».

Στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος πέταξε 4 φακέλους που περιείχαν την ίδια επιστολή για τα αίτια της πράξης του. «Λύσσαξα και τώρα θα τους δαγκώσω» έγραφε μεταξύ άλλων.

Όπως διαπιστώνεται μέσα από την κατάθεσή του, ο 89χρονος είχε πάει στο Εφετείο δυο-τρεις φορές και είχε δει ότι δεν υπήρχαν φύλακες: «Βγαίνοντας από τον ΕΦΚΑ, έψαξα το ταξί που με πήγε, αλλά δεν τον βρήκα και πήρα άλλο ταξί. Πήγα στο Εφετείο και έκανα το ίδιο. Κι εκεί δεν ήθελα να σκοτώσω και πυροβόλησα στα πόδια. Αν ήθελα να τους σκοτώσω, θα μπορούσα να το κάνω εύκολα. Μπήκα στο Εφετείο από εκεί που μπαίνουν οι πολλοί. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα πάει δυο-τρεις φορές και είδα ότι δεν υπήρχαν φύλακες, διάλεξα το ευκολότερο γραφείο, που ήταν ευθεία μπροστά. Μπήκα, τους πυροβόλησα 3 φορές, άφησα το όπλο στον πάγκο από έξω, γιατί δεν το χρειαζόμουν πια κι έφυγα».

«Πριν μπω, πέταξα περίπου 5-10 φυσίγγια, δεν θυμάμαι ακριβώς, πίσω από κάτι τσίγκους στην είσοδο του Εφετείου που έχει κάτι φυτά. Μετά όταν έφευγα ξέχασα να ρίξω τα γράμματα μέσα και γύρισα και τα πέταξα στο γρασίδι. Όταν βγήκα από το Εφετείο πήρα ταξί που περνούσε και του είπα να με πάει στο ΚΤΕΛ στον Κηφισό. Στο δρόμο, κουβέντα στην κουβέντα, ρώτησα τον ταξιτζή πόσα ήθελε να με πάει στην Πάτρα, μου είπε 250, του έδωσα 300 και με πήγε. Με άφησε στο καινούργιο λιμάνι και έβγαλα εισιτήριο για σήμερα το βράδυ να πάω στην Αγκόνα. Προσπάθησα να κάνω ανάληψη από ΑΤΜ, όμως δεν τα κατάφερα. Χτύπησα την πόρτα και η υπάλληλος μου είπε ότι δεν γινόταν από το μηχάνημα και έπρεπε να πάω αύριο. Πήγα σε ένα πρακτορείο και άλλαξα το εισιτήριο μου για αύριο.

Ήθελα να πάω στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για να τουφεκίσω και τους υπαλλήλους εκεί, γιατί μου έστειλαν ένα γράμμα και με κορόιδευαν και αυτοί. Πήγα σε ξενοδοχείο στην Πάτρα για να ξεκουραστώ, αλλά δεν είχε δωμάτιο και μου είπαν να ξαπλώσω στον καναπέ για να ξεκουραστώ και ξάπλωσα για καμιά ώρα. Σκέφτηκα ότι εάν αύριο δεν μου έδινε χρήματα η τράπεζα, έχω λογαριασμό σε δολάρια, αλλά δεν είχα μαζί μου τον αριθμό του λογαριασμού, θα έχανα το καράβι, είχα ρίξει τις τουφεκιές μου και είτε θα πήγαινα φυλακή στη Γαλλία ή στην Ελλάδα, αποφάσισα να πάω στα ΚΤΕΛ και να πάω στο χωριό μου. Μόλις βγήκα από το ξενοδοχείο με έπιασαν οι αστυνομικοί. Πάνω μου είχα το περίστροφο και 10 σφαίρες», δήλωσε.

Για το πώς απέκτησε την κοντόκαννη καραμπίνα, ο 89χρονος είπε: «Την αγόρασα πριν από περίπου 4 χρόνια, 1.500€, από Ρομά στο χωριό μου και εγώ την έκοψα, ξέρω γιατί ήμουν μηχανικός, δούλεψα σε εργοστάσιο και στην Αμερική άνοιξα δικό μου μηχανουργείο. Έκοψα το κοντάκι και την κάννη και άλλαξα το κλείστρο. Το περίστροφο το αγόρασα 2000€ μαζί με τις σφαίρες, δεν θυμάμαι πριν πόσα χρόνια, πάλι από Ρομά στο χωριό μου, μου έφεραν δυο-τρία για να διαλέξω και αγόρασα αυτό που βρήκατε πάνω μου, αυτό όμως δεν το πείραξα, το αγόρασα όπως το βρήκατε. Είχα ρίξει στα χωράφια μου στο σπίτι στο χωριό και με τα δύο όπλα».

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, αστυνομικό συντάκτη, ο 89χρονος είπε στις Αρχές πως όταν θα έμπαινε στο καράβι για την Ιταλία θα παρίστανε τον ανήμπορο ηλικιωμένο ώστε να μπορέσει να περάσει το περίστροφο που είχε μαζί του.

Παράλληλα, επικαλέστηκε το θέμα της ηλικίας του και για την φυλάκισή του καθώς όπως είπε στις αρχές δεν πιστεύει ότι θα φυλακιστεί λόγω της μεγάλης του ηλικίας.