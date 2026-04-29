Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο: Τα 4 βίντεο ντοκουμέντα από την ματωμένη διαδρομή του 89χρονου πιστολέρο

Καρέ καρέ την αιματοβαμμένη διαδρομή που ακολούθησε ο 89χρονος άνδρας από τη στιγμή που έφυγε από το σπίτι του για να πυροβολήσει τους 5 υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και του Πρωτοδικείου στη Λουκάρεως έως και της στιγμή της σύλληψης του στην Πάτρα το μεσημέρι της Τρίτης (28.4.26), φέρνει στο φως της δημοσιότητας με τέσσερα βίντεο ντοκουμέντα το newsit.gr.

Για σχεδόν επτά ώρες ο ηλικιωμένος άνδρας σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό στο κέντρο της Αθήνας με τις επιθέσεις σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο, ενώ παράλληλα σήμανε συναγερμός τις αστυνομικές δυνάμεις οι οποίες προσπαθούσαν να τον εντοπίσουν.

Ο 89χρονος που απαιτούσε να λάβει μεγαλύτερη σύνταξη παρότι δεν τη δικαιούταν, με μια κοντόκαννη καραμπίνα και με ένα 38αρι περίστροφο εισέβαλε διαδοχικά σε δύο δημόσιες υπηρεσίες κι άρχισε να πυροβολεί.

Αρχικά μπούκαρε στα γραφεία του ΕΦΚΑ και δεν δίστασε να πυροβολήσει με την καραμπίνα έναν 63χρονο υπάλληλο, ενώ στη συνέχεια έφτασε στο Πρωτοδικείο της Λουκάρεως στο κέντρο της Αθήνας.

Εκεί πυροβόλησε και τραυμάτισε τέσσερις γυναίκες υπάλληλους και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Κι εκεί που οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ σάρωναν όλους τους δρόμους της πρωτεύουσας, τελικά ο 89χρονος εντοπίστηκε λίγο μετά τις τέσσερις χθες το μεσημέρι στην Πάτρα.

Το θρίλερ των επτά ωρών, ξεκίνησε στις 09:32 χθες το πρωί όταν ο 89χρονος αποτυπώνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που έφερε το φως της δημοσιότητας το newsit.gr να περπατάει στην οδό Ανθέων στα Άνω Πατήσια.

Φορώντας τη σκουρόχρωμη καμπαρτίνα και την τραγιάσκα του επιβιβάζεται στο ταξί το οποίο θα τον μεταφέρει στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριάδων στον Κεραμεικό.

Ο πιστολέρο θα μπει στα γραφεία του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης γύρω στις 10:00 το πρωί κι όπως θα δείτε στο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr θα βγει από αυτά στις 10:28 το πρωί. Με αργό βήμα και κρατώντας την καραμπίνα στα χέρια θα στρίψει στην οδό Ευρυσθένους.

Στις 10:29 ο ηλικιωμένος άνδρας περπατάει στην οδό που τον είχε αφήσει το ταξί όταν τον μετέφερε από το σπίτι του στην περιοχή του Κεραμεικού. Εκεί θα διαπιστώσει ότι το όχημα είχε φύγει και όπως θα δείτε στις εικόνες κοιτάει προς όλες τις πλευρές προκειμένου να εντοπίσει το όχημα.

Ακολουθεί η επίθεση στη Λουκάρεως και από εκείνο το σημείο και μετά τα ίχνη του 80χρονου θα χαθούν. Λίγο πριν τις 16:00 χθες το μεσημέρι ο 80χρονος θα φτάσει σε ξενοδοχείο της Πάτρας όπου θα ζητήσει δωμάτιο για να μείνει. Εκεί θα γίνει αντιληπτός από τους υπάλληλους, οι οποίοι θα ειδοποιήσουν την αστυνομία. Μερικά λεπτά αργότερα ο 89χρονος θα συλληφθεί και θα οδηγηθεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Όπως όλα δείχνουν ο 89χρονος σχεδίαζε την επίθεση του εδώ κι ένα χρόνο, ενώ ήθελε να φύγει για το εξωτερικό με πλοίο από την Πάτρα για την Ιταλία.