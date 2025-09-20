Η Μαρία Καρυστιανού αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για συμμετοχή σε νέο κόμμα: «Ανήκω στο 25% που θέλει κάτι άφθαρτο»

Ανοιχτό το ενδεχόμενο της συμμετοχής της σε κάποιο φορέα έχοντας ανάμειξη στην πολιτική σκηνή της χώρας άφησε η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης που χάθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Δεν βλέπω ακόμα ότι θα μπορούσα να ηγηθώ μιας νέας πολιτικής προσπάθειας, αλλά κι εγώ ανήκω στο ποσοστό που επιθυμεί κάτι άφθαρτο. Εννοείται θα ήμουν παρούσα αν συνέβαινε αυτό», είπε η Μαρία Καρυστιανού μιλώντας στο Mega, την ώρα του το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίζει να προκαλεί πολιτικές αναταράξεις.

Σε δημοσκόπηση η Μαρία Καρυστιανού καταγράφει ποσοστό 25% με τους ερωτηθέντες να τονίζουν ότι θα την ψήφισαν για επικεφαλής κόμματος. Η ίδια ξεκαθάρισε πως δεν έχει ακόμη σκεφτεί την πολιτική, ωστόσο δεν απέκλεισε ένα τέτοιο ενδεχόμενο για το μέλλον. «Για μένα αυτό το 25% αν είναι αληθινό μου δίνει ότι η κοινωνία δεν θέλει πλέον κάτι που να προέρχεται από το σύστημα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από ανθρώπους ανεξάρτητους και άφθαρτους, οι οποίοι θα έρθουν με νέο πρόγραμμα και θα μπουν μπροστά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ηγηθώ μίας τέτοιας προσπάθειας, αλλά δεν το βλέπω προσωπικά για μένα. Ακόμα δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο, αλλά και εγώ είμαι στο 25% που νιώθω αυτή την ανάγκη. Αν δημιουργείτο κάτι που να ήταν συμβατό με τις σκέψεις μου, εννοείται ότι θα ήμουν μέρος του».

«Ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου»

Για την μερίδα ανθρώπων που εάν πολιτευόταν η Μαρία Καρυστιανού, «βλέπουν» ιδιοτέλεια στον αγώνα της, η ίδια απάντησε: «Δεν ξέρω τι θα έκαναν στην θέση μου. Εγώ έχω υποσχεθεί ένα πράγμα: ότι ο αγώνας μου θα γίνει μέχρι τέλους προκειμένου να φτάσω εκεί που πρέπει, αυτό ορκίστηκα στο μνήμα της κόρης μου».

Και συνέχισε αναφερόμενη στην αντιπολίτευση: «είδατε πώς μας αγάπησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά τις μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις; Ξαφνικά όλοι βγήκαν και μιλούσαν για τα Τέμπη, μας θυμήθηκαν. Όταν ζητήσαμε να ελεγχθούν όλα, τότε φάνηκαν όλες οι συμφωνίες και η διαπλοκή της αντιπολίτευσης. Αυτή η αδιαφορία από όλο το πολιτικό σύστημα θα γραφτεί στην ιστορία».

Με δάκρυα στα μάτια αναφέρθηκε για τα οστά που παρέλαβαν για να θάψουν οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, αλλά και για την εκταφή που ζητούν. «Την άνοιξα τη σακούλα, ήθελα να δώσω ένα τελευταίο χάδι που δίνει ο γονιός στο παιδί του. Έπιασα το κάθε ένα κομματάκι ως το τελευταίο χάδι. Και αναγνώρισα ένα πολύ συγκεκριμένο οστό. Μετά από καιρό που διάβασα την ιατροδικαστική δεν αναφερόταν πουθενά, δεν πίστευα ότι μπορεί να έχουν κάνει ακόμα κι εκεί παρανομίες και παρατυπίες. Δεν είμαστε καν σίγουροι για το τι έχουμε θάψει. Θα έσκαβα με τα χέρια μου για να βγάλω τα οστά του παιδιού μου από τον τάφο. Ο Μητσοτάκης, ο Καραμανλής και ο Τριαντόπουλος είναι ό,τι πιο βρώμικο, απάνθρωπο και χειρότερα έχει υπάρξει στην Ελλάδα. Δεν θα ήθελα να τους δω ούτε στα δυο μέτρα. Αυτό που κάνει ο κ. Ρούτσι έξω από την Βουλή, δείχνει την εικόνα της χώρας. Αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι σκύβει το κεφάλι μπροστά μας, ας περάσει μια βόλτα, ας μιλήσει με τον Πάνο, και να μάθει για ποιον λόγο δεν γίνεται αυτό που ζητάει αυτός ο γονιός και θα έπρεπε να γίνεται αυτεπάγγελτα. Στις εκθέσεις που έχουμε τις ιατροδικαστικές. Εγώ έχω στα χέρια μου δυο ιατροδικαστικές που είναι διαφορετικές».

Δεν δίστασε να αποκαλύψει τι ήταν αυτό που την πόνεσε περισσότερο απ’ όλα όσα έχουν γραφτείο… Ότι έχασα την επιμέλεια της κόρης μου που πέθανε. Στεναχωρήθηκα πολύ γιατί θεώρησα ότι έριξε κάτι «μαύρο» στην μνήμη της, για μένα δεν με πειράζει. Όταν έχεις βιώσει αυτόν τον πόνο δεν σε πονάει τίποτα άλλο, ειδικά αν είναι ψεύτικο. Άφηνε υπόνοιες ότι δεν είμαι καλή μάνα, ότι την είχα παρατήσει στον πάτερα της. αυτό που αμαυρώνει την μνήμη της νεκρής κόρης μου είναι κάτι που ακόμα με πληγώνει. Έχω υποσχεθεί ότι θα κινηθώ νομικά αλλά το θεωρώ «δευτερευούσης σημασίας» σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα», παραδέχθηκε η Μαρία Καρυστιανού με δάκρυα στα μάτια.

«Δεν είμαστε ”μία γροθιά” με τον Νίκο Πλακιά»

Αναφορά έκανε και στον κοινό αγώνα που κάνουν οι συγγενείς των θυμάτων. Μιλώντας για τον Νίκο Πλακιά ανέφερε ότι δεν είναι δεμένοι σαν μια γροθιά, αλλά ο στόχος είναι κοινός και εξήγησε τον λόγο. «Δεν είμαστε «μία γροθιά» με τον Νίκο Πλακιά. Ο στόχος είναι κοινός, ναι, αλλά υπάρχει μια διαφορετική στρατηγική. Σε προσπάθειες που έκανα με τον Νίκο Πλακιά, είπα ότι μπορούμε να συζητάμε την διαφορετική στρατηγική μεταξύ μας, αλλά στον δημόσιο λόγο αυτά δημιουργούν αμφιβολία. Η αμφιβολία στο δικαστήριο θα μας «κάψει» όλους. Έχουμε εξηγήσει στον Νίκο Πλακιά ότι η διχογνωμία δεν βοηθάει κάπου και πρέπει να τα βρουν οι επιστήμονες. Δεν βοηθάει κανέναν να είμαστε σε δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ μας».

«Η νομοθεσία λέει ότι υπάρχει ποινή 3-4 μήνες για όποιον ζητήσει εκταφή χωρίς άδεια. Θα το έκανα με τα χέρια μου αν μπορούσα αλλά αν γίνει αυτό δεν θα μπορέσουμε να περάσουμε σε νόμιμο έλεγχο τοξικολογικών εξετάσεων και DNA. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι μόνοι μας» συμπλήρωσε.

Στην ερώτηση γιατί κάποιοι δεν θέλουν να βγει η αλήθεια απάντησε χαρακτηριστικά. «Γιατί είναι άμεσα εμπλεκόμενοι και η αλήθεια θα τους «κάψει». Η αλήθεια θα τους πάει φυλακή. Αυτή την στιγμή δεν αγωνίζονται μόνο για να κρατήσουν τις καρέκλες τους και να παραμείνουν στο τραπέζι που τρώνε με χρυσά κουτάλια. Πλέον παλεύουν για να μείνουν εκτός φυλακής».

Οπως εξήγησε δεν μπορεί να διαχειριστεί την απώλεια της Μάρθης… «Έχουν περάσει 932 βράδια χωρίς τη Μάρθη και δυστυχώς θα είναι περισσότερα. Θεέ μου πρέπει να τα ζήσω όλα αυτά χρόνια; Είναι δύσκολο. Είναι κάτι που δεν μπορώ να διαχειριστώ. Δεν μπορώ να πάω σπίτι να ανοίξω την ντουλάπα της. Μυρίζει Μάρθη. Πολλές φορές κάθομαι απ’ έξω και λέω πως αν αφήσω ανοιχτή την ντουλάπα θα φύγει η μυρωδιά της και δεν θέλω να φύγει. Είναι κάτι που δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δεν μπορώ να πάω σπίτι γι’ αυτόν τον λόγο. Οτιδήποτε την αφορά με πληγώνει και με παγώνει».