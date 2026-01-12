Η Ρούλα Πισπιρίγκου στο Εφετείο για τον θάνατο της μεγάλης της κόρης, Τζωρτζίνας

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έφτασε σήμερα (12/1/2026) λίγο πριν τις 9:00 το πρωί στο Εφετείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, η οποία θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για να γίνει η δίκη για την, σε δεύτερο βαθμό, υπόθεση θανάτου της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου είχε αναβληθεί για τη σημερινή ημερομηνία (12 Ιανουαρίου), προκειμένου η νέα συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή, η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει την δικογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δολοφόνησε την 8χρονη κόρη της με χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης, κατηγορία την οποία η ίδια αρνείται.

Σημειώνεται επίσης, πως η 37χρονη είχε καταδικαστεί τον περασμένο Μάρτιο σε δύο ακόμη φορές ισόβια για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.