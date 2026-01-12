Ελλάδα

Η Ρούλα Πισπιρίγκου στο Εφετείο για τον θάνατο της μεγάλης της κόρης, Τζωρτζίνας

Η 37χρονη είχε καταδικαστεί σε δύο ακόμη φορές ισόβια για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας
Ρούλας Πισπιρίγκου
Δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου σε δεύτερο βαθμό για την απόπειρα ανθρωποκτονίας και την ανθρωποκτονία της εννιάχρονης Τζωρτζίνας, ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έφτασε σήμερα (12/1/2026) λίγο πριν τις 9:00 το πρωί στο Εφετείο Αθηνών, επί της οδού Λουκάρεως, η οποία θα καθίσει στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου για να γίνει η δίκη για την, σε δεύτερο βαθμό, υπόθεση θανάτου της πρωτότοκης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου είχε αναβληθεί για τη σημερινή ημερομηνία (12 Ιανουαρίου), προκειμένου η νέα συνήγορος υπεράσπισης, Βάσω Πανταζή, η οποία ανέλαβε την υπόθεση μετά τον θάνατο του Αλέξη Κούγια, να έχει τον απαραίτητο χρόνο να μελετήσει την δικογραφία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δολοφόνησε την 8χρονη κόρη της με χορήγηση μεγάλης δόσης κεταμίνης, κατηγορία την οποία η ίδια αρνείται.

Σημειώνεται επίσης, πως η 37χρονη είχε καταδικαστεί τον περασμένο Μάρτιο σε δύο ακόμη φορές ισόβια για τους θανάτους των μικρότερων παιδιών της, Μαλένας και Ίριδας.

