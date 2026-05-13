Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από βρογχίτιδα

Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, αφού το βρέφος είχε εκ γενετής προβλήματα υγείας και το ιατρικό του ιστορικό ήταν βεβαρυμμένο
Θρήνος για τον χαμό ενός βρέφους μόλις 7 μηνών στα Χανιά που άφησε την τελευταία του πνοή από βρογχίτιδα…

Το βρέφος στα Χανιά έχασε τη ζωή του χθες (12.05.2026) όταν προσβλήθηκε από λοίμωξη αναπνευστικού, με τους γιατρούς να μην καταφέρνουν να το κρατήσουν στη ζωή.

Το μωρό βρισκόταν στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του για διακοπές όταν αρρώστησε, με τους Ολλανδούς γονείς του να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διέγνωσαν λοίμωξη αναπνευστικού (βρογχίτιδα).

Από εκεί, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, αφού το βρέφος είχε εκ γενετής προβλήματα υγείας και το ιατρικό του ιστορικό ήταν βεβαρυμένο.

Το 7 μηνών μωρό μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, όπου οι γιατροί έκαναν μεγάλες προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν, με το βρέφος να αφήνει στο νοσοκομείο την τελευταία του πνοή.

