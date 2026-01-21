Ελλάδα

Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί στο Αιγαίο με 2 παραβιάσεις και 1 παράβαση του FIR Αθηνών

Tο αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε από την ελληνική Πολεμική Αεροπορία
Ένα F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας / Φωτογραφία αρχείου

Η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί το σκηνικό έντασης στο Αιγαίο συνεχίζοντας τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και τις παραβάσεις του FIR Αθηνών και την Τετάρτη (21.01.2026).

Η Τουρκία έστειλε ένα ATR-72 που έκανε 1 παράβαση αλλά και 2 παραβιάσεις του εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό Αιγαίο την Τετάρτη.

Ειδικότερα, το αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72 του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού πέταξε σε ελληνικό εναέριο χώρο πάνω από το Αιγαίο και έκανε μία παράβαση και δύο παραβιάσεις.

Συγκεκριμένα, βρέθηκε στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης και έκανε τρεις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Επίσης, πραγματοποίησε και τρεις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Το τουρκικό αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 21η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 1 ATR-72

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 1

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 1

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 2

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό Αιγαίο.

πηγή: OnAlert.gr

