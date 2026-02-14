Ελλάδα

Ηγουμενίτσα: 55χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Παρά την προσπάθεια του ΕΚΑΒ να τον επαναφέρουν, δεν τα κατάφεραν
Ασθενοφόρο
EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Μία τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Ηγουμενίτσα, όταν 55χρονος βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του. Ο άνδρας μάλιστα φαίνεται να είχε επισκεφθεί την περιοχή προερχόμενος από την Βόρεια Ελλάδα.

Σύμφωνα με το epiruspost.gr, τον 55χρονο εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικός του στο ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα, ο οποίος άμεσα ζήτησε την συνδρομή του ΕΚΑΒ ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στο ξενοδοχείο.

Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατό του το μεσημέρι της Παρασκευής (13/2/2026) από το ΕΚΑΒ το οποίο είχε κληθεί στο κατάλυμα.

Τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία- νεκροτομή.

