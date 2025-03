Ηνίοχος 2025: Αντίστροφη μέτρηση για την μεγαλύτερη πολυεθνική αεροπορική άσκηση στην Ελλάδα – Τα σενάρια και οι συμμετοχές

Ο ρεαλισμός και η όσο το δυνατό η απόλυτη προσομοίωση σε πολεμικές συνθήκες είναι το ζητούμενο για την περίφημη αεροπορική άσκηση «Ηνίοχος» που θα διεξαχθεί και φέτος στην Ελλάδα.

Ο «Ηνίοχος» είναι η μεγαλύτερη πολυεθνική άσκηση που διοργανώνει η ελληνική Πολεμική Αεροπορία κι ήδη τα περισσότερα εναέρια μέσα, των κρατών που θα συμμετέχουν, έχουν προσγειωθεί στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα και έχουν πραγματοποιήσει τις πρώτες πτήσεις αναγνώρισης και εξοικείωσης στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας.

Στο αεροπορικό επιτελείο επικρατεί «πυρετός» προετοιμασιών για την άριστη εκτέλεση της άσκησης αν και ο σχεδιασμός έχει πραγματοποιηθεί από τις αρχές του έτους όταν και οριστικοποιήθηκαν οι συμμετοχής και ο αριθμός των μαχητικών και των υπολοίπων εναέριων μέσων τα οποία θα λάβουν μέρος.

Ο φετινός «Ηνίοχος» αναμένεται να σπάσει κάθε ρεκόρ εξόδων αφού όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του OnAlert.gr θα πραγματοποιηθούν έως και 1.200 απογειώσεις μαχητικών αεροσκαφών, με τα σενάρια να εκτελούνται σε καταιγιστικούς «non stop» ρυθμούς ημέρα και νύχτα.

Το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας, το οποίο έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση της άσκησης, έχει θέσει ως στόχο να προσαρμόσει την άσκηση όσο το δυνατό σε πραγματικές «πολεμικές» συνθήκες με τα μαχητικά να απογειώνονται συνεχώς και κατά κύματα και το προσωπικό εδάφους να τα υποστηρίζει ημέρα και νύχτα κάτω από απόλυτα ρεαλιστικές συνθήκες.

Μαχητικά αεροσκάφη F-16 / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR / EUROKINISSI

Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, σχεδιάζεται να απογειώνονται τα μαχητικά της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας με πλήρη οπλικό φορτίο ανάλογα με την αποστολή την οποία θα αναλαμβάνουν προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερο τις πραγματικές συνθήκες πολεμικής εμπλοκής.

Η μεγάλη άσκηση θα πραγματοποιηθεί στο σύνολο του FIR Αθηνών ενώ έχουν προστεθεί και νέα σενάρια τα οποία αφορούν κάθε μορφή αεροπορικού πολέμου. Άλλωστε το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας έχει προσαρμόσει τον «Ηνίοχο» στα ελληνικά δεδομένα και στην υπαρκτή απειλή που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR / EUROKINISSI

Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εξοικονομηθεί σημαντικά κονδύλια από τότε που σταμάτησαν οι καθημερινές μαζικές παραβιάσεις των τουρκικών μαχητικών δίνει την ευκαιρία στο Αεροπορικό Επιτελείο να αυξήσει τον αριθμό των εκπαιδευτικών πτήσεων και των ανάλογων ασκήσεων.

Έτσι και κατά τη διάρκεια της άσκησης «Ηνίοχος», οι ιπτάμενοι στις Πολεμικές Μοίρες αναμένεται να πετάξουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά και να έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν με άγνωστα πληρώματα και αεροσκάφη από συμμαχικές και φιλικές χώρες ώστε να εξάγουν πολύτιμα συμπεράσματα στο τέλος κάθε αποστολής προκειμένου να τα κάνουν πράξη στην επόμενη.

Μαχητικό αεροσκάφος τύπου Eurofighter Typhoon της Σαουδικής Αραβίας / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR / EUROKINISSI

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό η άσκηση περιλαμβάνει τρεις φάσεις:

• Φάση 1: Προετοιμασία Άσκησης, 24 – 30 Μαρτίου 2025

• Φάση 2: Φάση Εκτέλεσης: 31 Μαρτίου – 11 Απριλίου 2025

• Φάση 3: Φάση Αναδίπλωσης: 11 – 13 Απριλίου 2025

Την ευθύνη για την επίτευξη του αντικειμενικού σκοπού της άσκησης έχει αναλάβει το Σχολείο Όπλων Τακτικής του Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής το οποίο επιβλέπει τις αποστολές, από τον σχεδιασμό του σεναρίου μέχρι την απενημέρωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Μαχητικό αεροσκάφος τύπου Rafale / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR / EUROKINISSI

Οι αποστολές της άσκησης «Ηνίοχος 25» περιλαμβάνουν:

-Επιθετικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Offensive Counter Air Operations (OCA).

-Αμυντικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Defensive Counter Air Operations (DCA).

-Στρατηγικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις – Strategic Air Operations.

-Επιχειρήσεις Αεροπορικών Δυνάμεων επ’ ωφελεία Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων – Air Power Contribution to Counter-Land Operations (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Operations (APCMO).

-Αποστολές Αναγνώρισης – Reconnaissance Missions (RECCE).

Ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 / ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR / EUROKINISSI

-Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης – Combat Search And Rescue (CSAR).

-Αποστολές εναντίον Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων – Time Sensitive Targets (TST).

-Αποστολές Προστασίας Υψηλής Αξίας Ιπτάμενων Μέσων – High Value Airborne Asset (HVAA).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό στην άσκηση «Ηνίοχος 25» θα εκτελεστεί επίσης ένας σημαντικός αριθμός αποστολών με τη χρήση των Τακτικών Εξομοιωτών αεροσκαφών F-16 της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΕ) του ΚΕΑΤ, η οποία συνεχώς ενισχύεται.

Στην άσκηση, η Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει με όλους τους τύπους μαχητικών αεροσκαφών της, καθώς και ελικόπτερα, μεταγωγικά και εκπαιδευτικά αεροσκάφη.

Σχηματισμός μαχητικών αεροσκαφών / ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ/EUROKINISSI

Επίσης, στην άσκηση συμμετέχουν δυνάμεις του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίες συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία πολύπλοκων και ρεαλιστικών σεναρίων σε όλο το εύρος του Ελλαδικού χώρου.

Οι συμμετοχές

Γαλλία με μαχητικά αεροσκάφη Μirgage 2000.

ΗΠΑ με μαχητικά αεροσκάφη F-16 και ιπτάμενα τάνκερ KC-46 και KC-135.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000/9.

Ινδία με μαχητικά αεροσκάφη Su-30.

Ισπανία με μαχητικά αεροσκάφη F/A-18 Hornet.

Ισραήλ με αερομεταφερόμενο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου G-550.

Ιταλία με μαχητικά αεροσκάφη Tornado.

Κατάρ με μαχητικά αεροσκάφη F-15.

Μαυροβούνιο με ελικόπτερα B-412.

Πολωνία με μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Σλοβενία με εκπαιδευτικά αεροσκάφη PC-9.

Επιπλέον η Κύπρος θα συμμετέχει με προσωπικό υποστήριξης ενώ η Σλοβακία και το Μπαχρέιν θα αποστείλουν ομάδα παρατηρητών.

Πηγή: OnAlert.gr