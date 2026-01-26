Ιωάννα Τούνη για revenge porn: Δεν έχει σημασία αν έχεις πάει με έναν ή με 101, αρκεί να μην τύχει να πας με μ@λ@@κ@

Μετά από δύο ημέρες σιωπής στα social media, η Ιωάννα Τούνη μίλησε στους followers της για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, λόγω της δίκης του revenge porn, κάνοντας και μία αποκάλυψη για τον κατηγορούμενο που εμφανίζεται μαζί της στο βίντεο.

Η γνωστή influencer δημοσίευσε μία σειρά από βίντεο στα stories της και αναφέρθηκε στους κατηγορούμενους της δίκης του revenge porn, ενώ η Ιωάννα Τούνη εξήγησε ότι αυτό μπορεί να συμβεί στη ζωή του καθενός αρκεί να συναντήσει κάποιον ακατάλληλο άνθρωπο.

«Συμπεθέρα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να σου πω την αλήθεια μου έλειψες πάρα πολύ, δεν ξέρω αν σου έλειψα εγώ. Δεν σου έχω βάλει stories τις τελευταίες μέρες και η αλήθεια είναι πως την περασμένη Παρασκευή είχα ξανά μανά το δικαστήριο, το οποίο γενικά με έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ ψυχολογικά. Απλά ξέρεις, όποτε παίρνω off λίγο και πέφτω.

Σκέφτομαι τους δύο ανθρώπους που είναι στο δικαστήριο και παρακολουθούν το προφίλ μου, σαν τα μαύρα κοράκια μαζί με όλους τους δικούς τους, σκέφτομαι πόση χαρά και ικανοποίηση μπορεί να παίρνουνε να με βλέπουν να πέφτω. Και σκέφτομαι “Ιωάννα, συγκροτήσου γρήγορα και πάμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας από εκεί ακριβώς που την αφήσαμε”», είπε αρχικά.

«Λοιπόν, ό,τι και να συμβαίνει… Ό,τι και να συμβαίνει, θα προσπαθώ να είμαι καλά και αυτό είναι το σημαντικό και αυτό θέλω για τον εαυτό μου γενικά.

Τέλος πάντων, με όλα αυτά που συμβαίνουνε και δεδομένου ότι πολλοί άνθρωποι έχουνε πάει να θίξουνε την ηθική μου και ξέρεις με όλο αυτό που συμβαίνει, με αφορμή δηλαδή κάτι τόσο άσχημο και κακοποιητικό, ήθελα να πω πραγματικά ότι δεν έχει καμία σημασία αν έχεις πάει με έναν ή αν έχεις πάει με 101 ανθρώπους, αρκεί να μην έχει τύχει να πας με έναν μ@λ@@κ@», ξέσπασε αμέσως μετά.

«Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω για να σου καταστρέψει όλη σου τη ζωή. Χρειάζεται απλά να εμπιστευτείς έναν λάθος άνθρωπο. Ένα μ@@@@@σ@@@@ @ρ@@@ι είναι αρκετό, για να σου καταστρέψει τα πάντα.

Δεν ξέρω πώς σας ακούγεται, αν σας ακούγεται τρελό αλλά πραγματικά δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Χρειάζεται απλά ένα παλιό@ρ@@@@ μ@@@κ@@@@@@ για να σου καταστρέψει τη ζωή.

Και τι κάνουμε σε αυτό το α@@@δ@ λοιπόν; Κάνουμε τη χάρη να καταστραφούμε; Όχι. Θα παλέψουμε μέχρι τελικής πτώσης και θα διεκδικήσουμε την αλήθεια και θα πρέπει να μπει στο τέλος όλης αυτής της ιστορίας ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, συνέχισε να λέει, φανερά φορτισμένη η Ιωάννα Τούνη.

«Επίσης, δεν ξέρω αν σχολίασα το εξής, γιατί μέσα σε όλα αυτά που δεν έχω ανεβάσει στόρι, δεν έτυχε να μιλήσουμε.

Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Είναι πραγματικά να ντρέπεται η ντροπή. Ο κατηγορούμενος λοιπόν, με τον οποίον εμφανίζομαι στο βίντεο, ο οποίος κοιτάει την κάμερα, ισχυρίστηκε για πρώτη φορά τώρα, ότι έχει στραβισμό. Δεν είδε μάλλον ποιος τον τραβάει και ότι είναι ο κολλητός του, γιατί… έχει στραβισμό. Οπότε δεν θα μπορούσε να δει.

Δεν ξέρω… Ξέρεις… Ξέρεις κάτι; Δεν θέλω να μιλήσω άλλο γι’ αυτό σήμερα. Πολύ δυσάρεστο μού είναι όλο αυτό. Πάμε να πούμε κάτι πιο ευχάριστο; Πάμε να πούμε τα δικά μας;», είπε ακόμα.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο, ο δικηγόρος της influencer, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, παραχώρησε δηλώσεις στις κάμερες και αποκάλυψε ότι οι κατηγορούμενοι είπαν ότι μετά από το βίντεο, οι followers της φτάσανε το 1.200.000.