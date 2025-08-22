Ελλάδα

Ιωάννινα: Σε σοβαρή κατάσταση ξυλοκόπος που καταπλακώθηκε από δέντρο στην Χρυσοβίτσα

Ο ξυλοκόπος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρά τραύματα στη σπονδυλική στήλη και στον θώρακα
Δεντρο καταπλακωσε άνδρα
Το σημείο του απεγκλωβισμού Photo / ΑΠΕ

Ατύχημα συνέβη στην στα Ιωάννινα αργά το μεσημέρι της Πέμπτης 21.08.2025, με έναν ξυλοκόπο να τραυματίζεται σοβαρά από πτώση δέντρου και να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με τραύματα στη σπονδυλική στήλη και στον θώρακα.

Ο 54χρονος, που καταπλακώθηκε από δέντρο σε δάσος της Κοινότητας Χρυσοβίτσας Μετσόβου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο άτυχος άνδρας πήγε στο δάσος, για να κόψει ξύλα, καθώς το επάγγελμά του είναι η εμπορία καυσόξυλων στην περιοχή, χρησιμοποιώντας τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή, με μουλάρια με τα οποία μεταφέρει τα ξύλα μέσα από δύσβατες περιοχές.

Κατά την κοπή μίας οξιάς, συνέβη το ατύχημα και ο κορμός τον καταπλάκωσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Χρυσοβίτσας, Κώστας Τσαπραλής, είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως βρισκόταν σε σημείο, όπου δεν λειτουργούν τα κινητά, όμως αν και βαριά τραυματισμένος επικοινώνησε με το 112 και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. Η Πυροσβεστική ενημέρωσε τον πρόεδρο της Κοινότητας και μπήκαν μαζί στο δάσος, για να τον αναζητήσουν. Στην επιχείρηση διάσωσης, συμμετείχαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 άνδρες της υπηρεσίας και την 5η ΕΜΑΚ.

Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Έξι άνδρες επιτέθηκαν σε δύο 25χρονους τουρίστες στο Φαληράκι στη Ρόδο - Τους λήστεψαν και τους ξυλοφόρτωσαν
Οι 6 δράστες, μετά από τον διαπληκτισμό, χτύπησαν και λήστεψαν έναν Ελβετό τουρίστα, ενώ στη συνέχεια ένας από αυτούς γρονθοκόπησε και τον Αυστριακό φίλο του 25χρονου
Ρόδος 3
Τραυματίστηκε σοβαρά 6χρονος μετά από τροχαίο με μηχανάκι στη Νέα Ιωνία στον Βόλο
Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του 6χρονου, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου λειτουργεί εξειδικευμένη Παιδοχειρουργική Κλινική
Ασθενοφόρο 1
Newsit logo
Newsit logo