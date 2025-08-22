Ιωάννινα: Σε σοβαρή κατάσταση ξυλοκόπος που καταπλακώθηκε από δέντρο στην Χρυσοβίτσα

Ατύχημα συνέβη στην στα Ιωάννινα αργά το μεσημέρι της Πέμπτης 21.08.2025, με έναν ξυλοκόπο να τραυματίζεται σοβαρά από πτώση δέντρου και να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με τραύματα στη σπονδυλική στήλη και στον θώρακα.

Ο 54χρονος, που καταπλακώθηκε από δέντρο σε δάσος της Κοινότητας Χρυσοβίτσας Μετσόβου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο άτυχος άνδρας πήγε στο δάσος, για να κόψει ξύλα, καθώς το επάγγελμά του είναι η εμπορία καυσόξυλων στην περιοχή, χρησιμοποιώντας τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή, με μουλάρια με τα οποία μεταφέρει τα ξύλα μέσα από δύσβατες περιοχές.

Κατά την κοπή μίας οξιάς, συνέβη το ατύχημα και ο κορμός τον καταπλάκωσε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Χρυσοβίτσας, Κώστας Τσαπραλής, είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως βρισκόταν σε σημείο, όπου δεν λειτουργούν τα κινητά, όμως αν και βαριά τραυματισμένος επικοινώνησε με το 112 και στήθηκε επιχείρηση διάσωσης. Η Πυροσβεστική ενημέρωσε τον πρόεδρο της Κοινότητας και μπήκαν μαζί στο δάσος, για να τον αναζητήσουν. Στην επιχείρηση διάσωσης, συμμετείχαν 3 οχήματα της Πυροσβεστικής με 7 άνδρες της υπηρεσίας και την 5η ΕΜΑΚ.

Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.