Ηράκλειο: 45χρονος κατηγορείται πως βίαζε και χτυπούσε μητέρα μπροστά στην κόρη της

Απάνθρωπη η φερόμενη δράση ενός 45χρονου στο Ηράκλειο, σε βάρος του οποίου έχει σχηματιστεί ογκωδέστατη δικογραφία. Ο κατηγορούμενος φέρεται πως βίαζε μία 47χρονη μπροστά στην ανήλικη κόρη της και ανάγκαζε και τις δύο να δουλεύουν ώστε να παίρνει τα χρήματα. Πέρα από τον βιασμό, την ενδοοικογενειακή βία και την εργασιακή εκμετάλλευση, κατηγορείται και για εμπορία ανθρώπων και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Οι έρευνες για τον 47χρονο ξεκίνησαν μετά από καταγγελία. Τα στελέχη της ΕΛΑΣ είχαν πληροφορηθεί πως κρατούσε με την βία την 47χρονη γυναίκα ρουμανικής καταγωγής και την κόρη της: πιθανά θύματα εμπορίας ανθρώπων. Αν και οι αστυνομικοί την προσέγγισαν ενώ βρίσκονταν σε σπίτι στο Ηράκλειο, αρχικά αρνήθηκε τα πάντα. Λίγες ημέρες μετά τελικά, αποκάλυψε την κόλαση που ζούσε εξαιτίας του 47χρονου με τους συνεχόμενους βιασμούς και την εργασιακή εκμετάλλευση.

Αστυνομικοί συνέλαβαν την Τετάρτη (10.12.2025) τον 45χρονο ενώ η 47χρονη μαζί με την κόρη της απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και πλέον φιλοξενούνται σε δομή. Τους χορηγήθηκε παραγγελία και για ιατροδικαστική εξέταση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο κατηγορούμενος είχε εγκατασταθεί στην περιοχή στις αρχές Νοεμβρίου μαζί με τη 47χρονη και την ανήλικη κόρη της, όπου τις εκμεταλλευόταν εργασιακά ενώ χτυπούσε και βίαζε την μητέρα μπροστά στο παιδί της.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.