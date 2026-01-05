Ελλάδα

Ηράκλειο: 58χρονη έβαλε φωτιά στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα

Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τη γυναίκα, η οποία οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα
Περιπολικό
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Χαοτικές σκηνές εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026 στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν μια 58χρονη έβαλε φωτιά στο διαμέρισμά της και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και σε αυτοκίνητα. Το σπίτι της βέβαια δεν ήταν ο μόνος στόχος της.

Το πρώτο περιστατικό ξεκίνησε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ στο Ηράκλειο, όταν η γυναίκα φέρεται να έβαλε φωτιά σε χώρο του ΕΛΜΕΠΑ. Τα ακριβή κίνητρα της πράξης της παραμένουν αδιευκρίνιστα και αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρχές.

Το περιστατικό όμως δεν σταμάτησε εκεί καθώς, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, ακολούθησαν φθορές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία ανήκαν σε έναν 55χρονο και έναν 24χρονο αντίστοιχα, προκαλώντας ακόμα μεγαλύτερη αναστάτωση στην περιοχή.

Η αστυνομία κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τη γυναίκα, η οποία οδηγήθηκε στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα. Σε βάρος της σχηματίζεται δικογραφία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια της δράσης της.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναμένεται να ακολουθήσει η προβλεπόμενη διαδικασία ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
264
232
149
143
117
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Λασποβροχές και αφρικανική σκόνη σφυροκοπούν την χώρα μέχρι την Πέμπτη - Ο χάρτης με τις «επικίνδυνες» περιοχές
Με τι καιρό θα πετάξουμε τον σταυρό - Ενισχυμένοι νοτιάδες μέχρι και την Πέμπτη, πριν πέσει ξανά η θερμοκρασία - Η πρόγνωση του meteo.gr και η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλα
Αφρικανική σκόνη
Γιώργος Αυτιάς για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη: Καλό ταξίδι, πάντα θα σε ευχαριστώ και θα σε ευγνωμονώ
«Η ευγνωμοσύνη απέναντί του είναι τεράστια. Μπορεί κάποιος να έχει τελειώσει πανεπιστήμια, να έχει πτυχία, αλλά είναι δύσκολο να γίνει άνθρωπος της διπλανής πόρτας»
Ο Γιώργος Αυτιάς
Γιώργος Παπαδάκης: Λουλούδια και κεριά στο γραφείο του στον ΑΝΤ1 – Η συγκινητική εξομολόγηση του Γιώργου Λιάγκα
Οι άγνωστες ιστορίες από την φιλία τους και η αναφορά στην στεναχώρια που μπορεί να ένιωθε ο Γιώργος Παπαδάκης από τη στιγμή που έκλεισε τον κύκλο του «Καλημέρα Ελλάδα»
Λουλούδια
Newsit logo
Newsit logo