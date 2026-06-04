Ελλάδα

Συναγερμός στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα

Το αυτοκίνητο έχει πέσει στην Πύλη Ε4 που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά
Λιμάνι του Πειραιά
(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
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Συναγερμός έχει σημάνει στο λιμάνι του Πειραιά μετά από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα με την κινητοποίηση να είναι μεγάλη.

Το αυτοκίνητο έχει πέσει στην Πύλη Ε4 που βρίσκεται στο λιμάνι του Πειραιά.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και ανάσυρσης στο σημείο, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού, προκειμένου να ενισχύσει τις έρευνες.

Για την ανάσυρση του οχήματος από τη θάλασσα έχει επίσης κινητοποιηθεί γερανοφόρο όχημα. 

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες της πτώσης του αυτοκινήτου.  

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