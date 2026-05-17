Ηράκλειο: 78χρονος ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις Γούρνες

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής (17.05.2026) στο Ηράκλειο ένας άνδρας, ηλικίας 78 ετών. Η σορός του άτυχου ηλικιωμένου βρέθηκε σε παραλία στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών.

Ο ηλικιωμένος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στις Γούρνες Ηρακλείου, σημαίνοντας συναγερμό στις αρμόδιες αρχές.

Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να σπεύδει στο σημείο.

Το πλήρωμα επιχείρησε να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του neakriti.gr, ο 78χρονος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.