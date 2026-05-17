Ρόδος: Δύο γυναίκες νεκρές σε τροχαίο, φωτογραφίες

Χωρίς τις αισθήσεις τους ανασύρθηκαν στις 3:30 το μεσημέρι της Κυριακής (17.05.2026) στη Ρόδο από αυτοκίνητο δύο γυναίκες, το όχημα των οποίων ενεπλάκη σε σοκαριστικό τροχαίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις αρμόδιες αρχές, το τροχαίο συνέβη όταν συγκρούστηκαν δύο αυτοκίνητα στην εθνική οδό Ρόδου – Λίνδου.

Η νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε κοντά στην περιοχή Αφάντου.

Αποτέλεσμα ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός των δύο γυναικών.

Στο γενικό νοσοκομείο της Ρόδου μεταφέρθηκαν ακόμα τρία άτομα.

Επέβαιναν στο δεύτερο όχημα και χρειάστηκε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Ρόδου.