Ηράκλειο: Απέδρασε ασθενής από την ψυχιατρική κλινική – Ακινητοποίησε οδηγό και της πήρε το αυτοκίνητο

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν την ώρα που οδηγούσε το κλεμμένο αυτοκίνητο
Περιπολικό της ΕΛΑΣ
Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Αναστάτωση επικράτησε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο της Κρήτης από την «απόδραση» ασθενούς από την ψυχιατρική κλινική την Δευτέρα 12 Αυγούστου. 

Ο 35χρονος ασθενής έσπασε το τζάμι στο δωμάτιό του στην ψυχιατρική κλινική στο Ηράκλειο σύμφωνα με το patris και στη συνέχεια έκλεψε τα κλειδιά με τα οποία άνοιξε τις πόρτες της κλινικής και βγήκε στο δρόμο.

Έξω από το νοσοκομείο ακινητοποίησε διερχόμενο όχημα, κατέβασε την οδηγό και εξαφανίστηκε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ωστόσο ανδρες του ΤΑΕ Μεσαράς τον εντόπισαν σε δρόμο προς Μεσαρά και κατάφεραν να τον ακινητοποίησαν ενώ κινούνταν με το κλεμμένο αυτοκίνητο.

