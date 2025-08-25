Ελλάδα

Ηράκλειο: Η στιγμή που άγνωστος βάζει φωτιά σε αυτοκίνητο και εξαφανίζεται – Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Το βιντεοληπτικό υλικό εξετάζεται από τις Αρχές ώστε να εντοπιστεί ο δράστης και να διευκρινιστεί ο λόγος που έβαλε φωτιά στο όχημα
Αυτοκίνητο
Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi

Μελετημένες ήταν οι κινήσεις ενός άνδρα στο Ηράκλειο που έβαλε φωτιά σε αυτοκίνητο και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Ο λόγος της εμπρηστικής επίθεσης, παραμένει άγνωστος.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που έβγαλε στο φως η εκπομπή Live News, φαίνεται η στιγμή που ο άνδρας προσεγγίζει το αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο σε κάποιον δρόμο του Ηρακλείου. Τότε ο άγνωστος «λούζει» με εύφλεκτο υλικό το όχημα, το οποίο παίρνει φωτιά μέσα σε δεύτερα.

Ο άνδρας, για να μην γίνει αντιληπτός από τους κατοίκους, ξεκινά και τρέχει.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική και έσβησε τη φωτιά.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Το βιντεοληπτικό υλικό εξετάζεται από τις Αρχές ώστε να εντοπιστεί ο δράστης και να διευκρινιστεί ο λόγος που έβαλε φωτιά στο όχημα.

