Ηράκλειο: Όπισθεν με το αυτοκίνητό της έκανε η μητέρα που παρέσυρε και χτύπησε το 3χρονο παιδί της – Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Η μητέρα συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη
Βελτιωμένη η κατάσταση υγείας του 3χρονου όπου παρασύρθηκε στο Ηράκλειο από αυτοκίνητο που οδηγούσε η μητέρα του. Το παιδί υπέστη θλάσεις στον πνευμοθώρακα και νοσηλεύεται (23.09.2025) εκτός κινδύνου.

Το σοκαριστικό ατύχημα έγινε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή των Μοιρών, στο Ηράκλειο, μέσα στον κήπο της οικογένειας. Η μητέρα που οδηγούσε το αυτοκίνητο, έκανε όπισθεν μη γνωρίζοντας πως το παιδί της βρίσκεται εκεί. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ο 3χρονος να παρασυρθεί και να τραυματιστεί.

Τα ουρλιαχτά της μητέρας ξεσήκωσαν όλη τη γειτονιά. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε τον μικρό μαχητή και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας. Εκεί κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή μου στο Βενιζέλειο και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ όπου αποφασίστηκε η διασωλήνωσή του σε ΜΕΘ.

Η 25χρονη μητέρα του παιδιού συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερη.

