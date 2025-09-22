Ελλάδα

Ηράκλειο: Ένα τρίχρονο αγοράκι παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του – Μεταφέρθηκε στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ

Αρχικά, το παιδάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου
Aσθενοφόρο
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Ένα τρίχρονο αγοράκι παρασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, στο Ηράκλειο στην περιοχή Μοίρες, από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πατέρας του και βρίσκεται στη ΜΕΘ.

Το περιστατικό στο Ηράκλειο σύμφωνα με το Cretalive έγινε κάτω από αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες ενώ υπήρξε κινητοποίηση των αρχών για τη μεταφορά του παιδιού σε νοσοκομείο και συγκεκριμένα στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Αρχικά, το παιδάκι μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Μοιρών και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι γιατροί που εξέτασαν το αγοράκι διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί θλάσεις στον πνευμοθώρακα και είναι αναγκαία η αναπνευστική υποστήριξη.

Για τον λόγο αυτό το παιδί θα μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Συνεχίζεται το «μικρό καλοκαιράκι» με τη θερμοκρασία έως τους 31 βαθμούς – Αναλυτική πρόγνωση
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ
Ζέστη στην Αθήνα 1
Άνδρας χτύπησε και απείλησε την σύζυγό του στο Πήλιο - «Μέχρι να γυρίσω να έχεις σκάψει τον λάκκο σου» της είπε
Η κόρη του ζευγαριού βέβαια ισχυρίστηκε ότι ο πατέρας της δεν έχει υπάρξει ποτέ βίαιος, αποδίδοντας τις καταγγελίες στην ψυχική κατάσταση της μητέρας της
Κορίτσι
Newsit logo
Newsit logo