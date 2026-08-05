Ηράκλειο: Συγκίνηση στο τρισάγιο για τον 21χρονο που δολοφονήθηκε στην Αμμουδάρα – Θα γιόρταζε τα γενέθλιά του

Ο Νικήτας θα γιόρταζε τα γενέθλιά του, αν ο 54χρονος, πατέρας του καλύτερού του φίλου δεν τον εκτελούσε εν ψυχρώ στις 5 Μαΐου στην Αμμουδάρα στο Ηράκλειο Κρήτης.

Αντί για γενέθλια, συμπληρώνονται τρεις μήνες από τον θάνατό του, από τη δολοφονία που «πάγωσε» όχι μόνο το Ηράκλειο αλλά ολόκληρο το πανελλήνιο.

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Στο σημείο που ο 54χρονος στέρησε τη ζωή στον Νικήτα, η οικογένεια τέλεσε την Τετάρτη (05.08.2026) τρισάγιο στη μνήμη του.

Τιμώντας την ημέρα των γενεθλίων του, πλήθος κόσμου, άνθρωποι που τον γνώριζαν και όχι μόνο, βρέθηκαν στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, για τον αδικοχαμένο νεαρό.

Πολλοί άφησαν λουλούδια και φαναράκια στο σημείο που πλέον υπάρχει ένα εκκλησάκι με τη φωτογραφία του 21χρονου και εικόνες.

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Όλοι τους είπαν λόγια παρηγοριάς και προσπάθησαν να συμπαρασταθούν στον αβάσταχτο πόνο που βιώνουν οι γονείς και τα αδέρφια του 21χρονου Νικήτα, που ποτέ ξανά δεν θα του ευχηθούν «χρόνια πολλά» αλλά κάθε 5 του μηνός, θα μετρούν τον χρόνο που θρηνούν το παλικάρι τους.

Τον περασμένο Μάιο, ο 54χρονος αφαίρεσε τη ζωή του ανθρώπου που οδηγούσε το μοιραίο όχημα στο οποίο ο 17χρονος γιος του ήταν συνοδηγός. Τον κατηγορούσε ως υπαίτιο για τον θάνατο του παιδιού του και μόνο αυτό θεωρούσε ως δικαίωση για την ψυχή του Γιώργου του.

Ο χρόνος για την οικογένεια του 17χρονου από το Γάζι σταμάτησε στις 8 Νοεμβρίου του 2023, όταν ο μοναχογιός τους, άφησε την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου μετά από μάχη 19 ημερών.