Τραγωδία στα Μάλια: 42χρονη Ολλανδέζα έπεσε από φουσκωτό και πνίγηκε μπροστά σε 3 ανήλικα παιδιά

Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στα Μάλλια την Τετάρτη (05.08.2026) σε θαλάσσια περιοχή. Μία 42χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία πνίγηκε μπροστά σε τρία ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, η Ολλανδέζα τουρίστρια μαζί με μία φίλη της νοίκιασαν ένα φουσκωτό και μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά τους, πήγαν για βαρκάδα στα Μάλλια.

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Υπό συνθήκες που ερευνώνται, η μία από τις δύο μητέρες βρέθηκε στη θάλασσα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν βούτηξε για κολύμπι ή αν έπεσε.

Η φίλη της, συνειδητοποιώντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, έπεσε στο νερό για να τη βοηθήσει.

Οι πρώτες μαρτυρίες περιγράφουν ότι τα τρία παιδιά πάνω στη βάρκα, ηλικίας από 4-5 ετών τα μικρότερα έως 15 ετών το μεγαλύτερο, σε κατάσταση σοκ άρχισαν να καλούν σε βοήθεια, κουνώντας τα χέρια τους στους επιβαίνοντες σε παραπλέοντα σκάφη.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι πρώτοι που έσπευσαν για βοήθεια αντίκρισαν την 42χρονη χωρίς τις αισθήσεις της, να την κρατάει στην αγκαλιά της η φίλη της. Δυστυχώς, η άτυχη μητέρα δεν τα κατάφερε.

Η νεκροψία – νεκροτομή θα καταδείξει αν ο θάνατος της οφείλεται σε πνιγμό ή κάποιο παθολογικό πρόβλημα.

Η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας είναι σε εξέλιξη.