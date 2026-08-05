Μαρφίν: Στη Βρετανία στελέχη του ελληνικού FBI για να παραλάβουν την 46χρονη για την τραγωδία του 2010

Τα στελέχη του ελληνικού FBI που ταξίδεψαν στη Βρετανία, θα συνοδεύσουν την 46χρονη στην επιστροφή της στην Ελλάδα, όπου κατηγορείται για συμμετοχή στην φονική επίθεση στη Marfin το 2010.

Αύριο Πέμπτη (6/8/26) στις 22.00 το βράδυ, αναμένεται να προσγειωθεί στη χώρα μας το κλιμάκιο της Αστυνομίας που πραγματοποιεί τη μεταγωγή της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Marfin. Από σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται στη βρετανική πρωτεύουσα, προκειμένου να παραλάβουν την Ελληνίδα συλληφθείσα, η οποία κατηγορείται ως το τρίτο πρόσωπο που ευθύνεται για το φονικό εμπρησμό της τράπεζας επί της οδού Σταδίου 23, στις 5 Μαίου 2010, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 3 εργαζόμενοι.

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Λόγω του διεθνούς εντάλματος σύλληψης, η 46χρονη θα οδηγηθεί πρώτα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών για την εκτέλεση του εντάλματος και από εκεί στην ανακρίτρια για απολογία. Ωστόσο, άγνωστο παραμένει αν θα απολογηθεί στην ανακρίτρια της υπόθεσης- η οποία απουσιάζει- ή στην αναπληρώτριά της.

Εδώ και μέρες, σύμφωνα με πληροφορίες, το Τμήμα Εκδόσεων της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, βρίσκεται σε ανοιχτή επικοινωνία με τις βρετανικές αρχές, προκειμένου να “ανάψει το πράσινο φως” για την έκδοση της 46χρονης στη χώρα μας, η οποία συνελήφθη στα μέσα Ιουλίου στο αεροδρόμιο του Λονδίνου, ενώ προσπαθούσε να ταξιδέψει προς Ελλάδα. Από τότε βρίσκεται υπό κράτηση, περιμένοντας την έκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών, αφού συναίνεσε εξαρχής στην έκδοσή της στη χώρα μας, υποστηρίζοντας ενώπιον του Αγγλικού δικαστηρίου ότι είναι αθώα.

“Για εκ των προτέρων καταδίκη και παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας της κατηγορουμένης” κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του, ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, ζητώντας από τα μέσα ενημέρωσης και πολιτειακούς παράγοντες να σταματήσουν την αναπαραγωγή των στοιχείων ταυτότητας της συλληφθείσας.

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Τα ντοκουμέντα που την “έκαψαν”

Τα στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΕΛ.ΑΣ. κατέληξαν στη 46χρονη κάτοικο Αγγλίας, επισκοπώντας οπτικό υλικό από την ημέρα της φονικής έκρηξης στην τράπεζα Marfin. Σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, η ταυτοποίησή της σε σχέση με τους άλλους δύο κατηγορουμένους, υπήρξε πιο δύσκολη, καθώς φέρεται ότι στηρίχτηκε κυρίως στο σωματότυπό της, το χρώμα και το μήκος των μαλλιών της.

Σύμφωνα με καταθέσεις εργαζομένων της τράπεζας, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, η 46χρονη φέρεται να φώναξε προς τους συνεργούς της, τη φράση «κάψτε τους». Ήταν μία από τις δύο γυναίκες που, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, συμμετείχαν στην ομάδα της επίθεσης.

Στη φυλακή οι δύο 42χρονοι

Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι, φερόμενοι ως δράστες του εμπρησμού της Marfin, εδώ και 20 ημέρες βρίσκονται στη φυλακή. Ο ένας στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου. Και οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, κατά τις απολογίες τους αρνήθηκαν ότι πέταξαν μολότωφ ή συνέδραμαν στη φονική έκρηξη της τράπεζας επί της οδού Σταδίου. Ο ένας εκ των δύο, βάσει της αστυνομικής έρευνας, φέρεται να είναι εκείνος που σπάει τη τζαμαρία του κτηρίου. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε. Ο δεύτερος κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι ήταν στην πορεία, αλλά σε άλλο σημείο.

Το σκεπτικό της προφυλάκισης

Ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν τους δύο κατηγορούμενους προσωρινά κρατούμενους, αξιολογώντας ότι από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πράξης που τους αποδίδεται, θα πρέπει να προφυλακιστούν. Οι δικαστικοί λειτουργοί έκριναν ότι έχουν ο καθένας συμμετοχή και ξεχωριστό ρόλο, χωρίς τον οποίο δεν θα είχε επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα, ότι ενήργησαν με ένα καλά οργανωμένο εγκληματικό σχέδιο, γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των πράξεων τους, αποδεχόμενοι τον θανάσιμο κίνδυνο που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους της τράπεζας, δείχνει ότι υπάρχει περιφρόνηση προς την ανθρώπινη ζωή και μία σταθερή εγκληματική δράση.

Επιπλέον κατά το σκεπτικό των δικαστικών λειτουργών, οι δύο συλληφθέντες είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων αν αφεθούν ελεύθεροι με όρους, γι αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση.

Στο “μικροσκόπιο” το ανώνυμο e-mail

Ήδη, από τα πρώτα 24ωρα μετά τις απολογίες των δύο 42χρονων κατηγορουμένων, η ανακρίτρια εξέδωσε διάταξη, με την οποία ζήτησε τον εντοπισμό του αποστολέα του ανώνυμου e mail, τον Απρίλιο 2026, από το οποίο ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις τρεις συλλήψεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχο αίτημα έχουν υποβάλει και οι συνήγοροι των δύο προφυλακισμένων κατηγορούμενων, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη προσκομίσει στην ανακρίτρια και έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο, η ιδιωτική εταιρεία στην οποία ανήκει ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού μηνύματος, δηλώνει στη διάθεση των αρχών.

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας έχει δηλώσει η οικογένεια της αδικοχαμένης Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, που βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη φονική έκρηξη στο εσωτερικό της τράπεζας, ενώ κυοφορούσε το παιδί της.