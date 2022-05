Κορυφώνεται η αγωνία για το πλήρωμα του Delta Poseidon και του Prudent Warrior, των ελληνικών τάνκερ δηλαδή που έχουν καταληφθεί από το Ιράν στον Περσικό Κόλπο.

Η ΠΝΟ απευθύνει κάλεσμα προς την ελληνική κυβέρνηση και όλα τα εμπλεκόμενα διεθνή fora, να προβούν επειγόντως σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι όλοι οι ναυτικοί των δύο πλοίων που καταλήφθηκαν από το Ιράν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Ανεξάρτητα από την όποια επικαλούμενη αιτιολογία η κατάληψη εμπορικών πλοίων και η ομηρία πληρωμάτων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και συνιστά επικίνδυνη εξέλιξη για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, τα πληρώματα και το διεθνές εμπόριο,” τονίσει η ΠΝΟ.

Παράλληλα καταδικάζει την βίαιη κατάληψη των δύο Ελληνόκτητων και υπό Ελληνική σημαία δεξαμενοπλοίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πλήρωμα του Delta Poseidon αποτελείται από 25 άτομα δύο εκ των οποίων είναι Έλληνες. Οσον αφορά στο πλοίο Prudent Warrior έχει 24 άτομα πλήρωμα και 7 εξ αυτών είναι Ελληνες.

Η DELTA TANKERS LTD στην οποία ανήκει το Delta Poseidon ιδρύθηκε το 2006 και έχει στην κατοχή της έναν στόλο από 30 τάνκερ. Η Polembros Shipping που έχει το Prudent Warrior είναι μια οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία της οικογένειας Πολέμη η οποία ιδρύθηκε το 1974 στο Λονδίνο.

Η ναυτοσύνη της οικογένειας Πολέμη πηγαίνει πίσω στον 19ο αιώνα με τα μέλη της να είναι καπετάνιοι, μηχανικοί και πλοιοκτήτες. Η Polembros Group σήμερα έχει έναν ολόκληρο στόλο από φορτηγά πλοία και τάνκερ.

Το ρεσάλτο στα δυο ελληνικά πλοία από Ιρανούς κομάντο φαίνεται πως ήρθε ως αντίποινα μετά για το περιστατικό στην Κάρυστο με την κατάσχεση μεγάλου φορτίου ιρανικού πετρελαίου το οποίο μεταφερόταν με ρωσικό πλοίο και το οποίο σταμάτησαν λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα από την ΕΕ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης στη λιτή ανακοίνωση με την οποία ανέλαβαν την ευθύνη για την κατάληψη κάνουν λόγο για «παραβιάσεις» των δυο πλοίων, χωρίς ωστόσο να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης IRGC ανακοίνωσε ότι: «Σήμερα (Παρασκευή) το Πολεμικό Ναυτικό του IRGC κατέλαβε δύο ελληνικά πετρελαιοφόρα λόγω παραβιάσεων στα γαλάζια νερά του Περσικού Κόλπου».

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Associated Press, τα δύο πλοία με ελληνική σημαία έφτασαν κοντά στα χωρικά ύδατα του Ιράν χωρίς όμως να εισέλθουν σε αυτά, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως τα δυο τάνκερ είχαν απενεργοποιημένες τις συσκευές εντοπισμού.

BREAKING NEWS via @LloydsList – A Greek oil tanker has been boarded in international waters by Iranian military personnel while navigating through the Middle East Gulf en route for Greece. A second incident also underway involving a Greek tanker. https://t.co/Vl5rGRXYgG